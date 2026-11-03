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Красота и мощь стихии: лучшие фотографии погоды 2026 года

Снимок финалиста конкурса / © Lisa K. Kuhn

В этом году конкурс, проводящийся уже в 11-й раз, собрал более 5500 работ фотографов со всего мира. Жюри предстояла непростая задача: отобрать из такого количества снимков всего несколько десятков финалистов.

© William Huxley Eades © Weilu Chen © Thomas Ruimou Yu © William Huxley Eades © Laura Hedien © Dan Martland © Graham Niven © Sonia Turkington © Mat Robinson © Muhammad Amdad Hossain © Erfan Samanfar

Как отмечает RMetS, при отборе учитывались творческий подход авторов, метеорологическая ценность фотографий и оригинальность замысла. Среди представленных работ — необыкновенные облачные образования, завораживающие световые эффекты, мощные штормы, разноцветные радуги и множество других атмосферных явлений.

Некоторые фотографии финалистов посвящены и глобальным экологическим проблемам, в частности изменению климата. На одном из снимков запечатлены сельскохозяйственные угодья в Иране, уничтоженные пожарами, вызванными аномальной жарой. Другой кадр показывает последствия лесных пожаров в шотландских горах Кэрнгорм. Впечатляющая фотография из Патагонии демонстрирует разрушающийся ледниковый массив. Еще один снимок запечатлел густонаселенные районы Бангладеш, полностью ушедшие под воду в результате наводнения.

Погода бывает прекрасной и завораживающей, но порой — разрушительной и беспощадной. Этот конкурс вновь показывает, насколько сильным может быть воздействие фотографии, помогающей людям лучше понять погодные явления и происходящие изменения климата. Удивительные снимки, вошедшие в шорт-лист в этом году, не только демонстрируют захватывающую и драматичную красоту небесных явлений, но и служат важным напоминанием о последствиях изменения климата.

Посмотреть все снимки финалистов и проголосовать за понравившуюся фотографию можно до 5 ноября на сайте Королевского метеорологического общества Великобритании. Имена победителей объявят 17 ноября.

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