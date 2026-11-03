Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Ольга Ашкинази
Ольга Ашкинази
Рейтинг: +52
Посты: 31
42

Красота и мощь стихии: лучшие фотографии погоды 2026 года

Королевское метеорологическое общество Великобритании (Royal Meteorological Society, RMetS) представило снимки финалистов ежегодного фотоконкурса «Фотограф года: погода» (Weather Photographer of the Year). 

Сообщество
# климат
# конкурсы
# метеорология
# погода
# фотографии
Снимок финалиста конкурса / © Lisa K. Kuhn
Снимок финалиста конкурса / © Lisa K. Kuhn

В этом году конкурс, проводящийся уже в 11-й раз, собрал более 5500 работ фотографов со всего мира. Жюри предстояла непростая задача: отобрать из такого количества снимков всего несколько десятков финалистов.

© William Huxley Eades
© William Huxley Eades
© Weilu Chen
© Weilu Chen
© Thomas Ruimou Yu
© Thomas Ruimou Yu
© William Huxley Eades
© William Huxley Eades
© Laura Hedien
© Laura Hedien
© Dan Martland
© Dan Martland
© Graham Niven
© Graham Niven
© Sonia Turkington
© Sonia Turkington
© Mat Robinson
© Mat Robinson
© Muhammad Amdad Hossain
© Muhammad Amdad Hossain
© Erfan Samanfar
© Erfan Samanfar

Как отмечает RMetS, при отборе учитывались творческий подход авторов, метеорологическая ценность фотографий и оригинальность замысла. Среди представленных работ — необыкновенные облачные образования, завораживающие световые эффекты, мощные штормы, разноцветные радуги и множество других атмосферных явлений.

Некоторые фотографии финалистов посвящены и глобальным экологическим проблемам, в частности изменению климата. На одном из снимков запечатлены сельскохозяйственные угодья в Иране, уничтоженные пожарами, вызванными аномальной жарой. Другой кадр показывает последствия лесных пожаров в шотландских горах Кэрнгорм. Впечатляющая фотография из Патагонии демонстрирует разрушающийся ледниковый массив. Еще один снимок запечатлел густонаселенные районы Бангладеш, полностью ушедшие под воду в результате наводнения.

Погода бывает прекрасной и завораживающей, но порой — разрушительной и беспощадной. Этот конкурс вновь показывает, насколько сильным может быть воздействие фотографии, помогающей людям лучше понять погодные явления и происходящие изменения климата. Удивительные снимки, вошедшие в шорт-лист в этом году, не только демонстрируют захватывающую и драматичную красоту небесных явлений, но и служат важным напоминанием о последствиях изменения климата.

Посмотреть все снимки финалистов и проголосовать за понравившуюся фотографию можно до 5 ноября на сайте Королевского метеорологического общества Великобритании. Имена победителей объявят 17 ноября.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# климат
# конкурсы
# метеорология
# погода
# фотографии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
03 Ноя
700
Техника защиты
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Ноя
1200
Сосудистые растения: два пути эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Ноя
Бесплатно
Восемь рек Северной Азии
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
04 Ноя
Бесплатно
В единстве – наша сила
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
ИИ в структурной биоинформатике: от предсказания пространственной структуры белков до разработки лекарств
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Микробные полимеры для медицины
Курилка Гутенберга
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Антропологи внесли алоэ в список ингредиентов для мумификации

    2 ноября, 20:01

  2. Холод убил насекомых не переохлаждением

    2 ноября, 16:43

  3. Куски древесного угля указали на заботу неандертальцев о чистоте своей стоянки

    2 ноября, 15:41

  4. Виртуальная картинка заставила реальные предметы казаться легче

    2 ноября, 14:22
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Aleks Dmitriev
22 минуты назад
Иван, никто не говорил, что впереди всех по генерации. Росатом впереди всех по строительству новых АЭС по всему миру.

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Дмитрий Караваев
35 минут назад
С таким же успехом можно было бы паразить начерченый на песке "макет" авианосца, эффект был бы тот же самый.

На видео показали удар китайской ракеты по макету авианосца США

Василий Мальцев
2 часа назад
Что за клоун написал статью? Doh и Dot почти никогда не используются без шифрования остального трафика.

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Василий Мальцев
2 часа назад
Иван, ниразу не видел

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Василий Мальцев
2 часа назад
Andrew, а вы уверены, что амнезия это панацея? Я нет, поэтому я использую другие технологии, други протоколы и транспорты.

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Василий Мальцев
2 часа назад
Леонид, а при чем тут Украина, если речь идёт про Россию, клоун?

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Иван Колупаев
11 часов назад
Ну вот а говорили что Россия впереди планеты всей хотя бы в одной этой отрасли. Ну может хоть с балетом все хорошо?

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Андрей Григорьев
11 часов назад
Yuriy, камень укладывали широкой стороной кверху–в наименее устойчивое положение. А внутренне устройство зеркально инвертировано–то что обычно

Археологи показали, что людей каменного века хоронили в «вывернутых» гробницах

Артем Филиппов
12 часов назад
О это они наверное на Москва Питер строят поезд, похоже укладываются в сроки. Новый Беркут- красный дракон.

Высокоскоростной поезд CR450 прошел 600 тысяч километров испытаний в Китае

Валерий Гусев
12 часов назад
Доля США в мировой атомной генерации -26% а России - 6 ,практически на уровне Южной Кореи.

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Дмитрий Караваев
12 часов назад
У нас ... т.е. там в Москве тоже есть накопитель для сглаживания. Там проще, насосы качают воду наверх, она потом падает вниз крутит гидротурбины на

В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт

Далёкий Вильгельм
13 часов назад
Интересно, а как там обстоят дела с коэффициентом полезной деятельности по сравнению с гидроаккумуляционными?

В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт

tab
13 часов назад
Радослав, сам то хоть одну фотографию сделал? Если да, то поделись шедеврами.

Лучшие снимки дикой природы, удостоенные премии Monovisions Photography Awards 2026

Иван Колупаев
14 часов назад
Юрий, так выходит что его заветная мечта стоит дохрениллион денег, требует инфраструктуры, вот хоть для тех же старшипов и никак не хочет

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Олег Дижковский
15 часов назад
А в процентах по отношению ко всей генерации можно статистику? А то однобоко как-то. Впрочем, как и всегда. Голая наука работает исходя из своего

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Юрий Багов
15 часов назад
Иван, вот вы иронизирует, а чем Маск, кроме бизнеса, занят? Все хайповые проекты после объявления священных "миссий по спасению человечества и

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Николай Цыгикало
17 часов назад
"Именно эта геологическая активность способствовала формированию Гималаев и окружающих их высокогорных систем. В результате Тибетское нагорье

10 высочайших горных систем мира: рейтинг по средней высоте вершин

Дмитрий Нестеренко
18 часов назад
Интересно было бы узнать КПД цикла накопления - выдачи электроэнергии для такой установки...

В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт

Иван Колупаев
19 часов назад
Зато бот неубиваемый "от голода теряю сознание скиньте деньжат" засирает рунет регулярно. Забанить по номеру телефона который тот уже пару лет

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Самые обсуждаемые