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Красота и мощь стихии: лучшие фотографии погоды 2026 года
Королевское метеорологическое общество Великобритании (Royal Meteorological Society, RMetS) представило снимки финалистов ежегодного фотоконкурса «Фотограф года: погода» (Weather Photographer of the Year).
В этом году конкурс, проводящийся уже в 11-й раз, собрал более 5500 работ фотографов со всего мира. Жюри предстояла непростая задача: отобрать из такого количества снимков всего несколько десятков финалистов.
Как отмечает RMetS, при отборе учитывались творческий подход авторов, метеорологическая ценность фотографий и оригинальность замысла. Среди представленных работ — необыкновенные облачные образования, завораживающие световые эффекты, мощные штормы, разноцветные радуги и множество других атмосферных явлений.
Некоторые фотографии финалистов посвящены и глобальным экологическим проблемам, в частности изменению климата. На одном из снимков запечатлены сельскохозяйственные угодья в Иране, уничтоженные пожарами, вызванными аномальной жарой. Другой кадр показывает последствия лесных пожаров в шотландских горах Кэрнгорм. Впечатляющая фотография из Патагонии демонстрирует разрушающийся ледниковый массив. Еще один снимок запечатлел густонаселенные районы Бангладеш, полностью ушедшие под воду в результате наводнения.
Погода бывает прекрасной и завораживающей, но порой — разрушительной и беспощадной. Этот конкурс вновь показывает, насколько сильным может быть воздействие фотографии, помогающей людям лучше понять погодные явления и происходящие изменения климата. Удивительные снимки, вошедшие в шорт-лист в этом году, не только демонстрируют захватывающую и драматичную красоту небесных явлений, но и служат важным напоминанием о последствиях изменения климата.
Посмотреть все снимки финалистов и проголосовать за понравившуюся фотографию можно до 5 ноября на сайте Королевского метеорологического общества Великобритании. Имена победителей объявят 17 ноября.
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