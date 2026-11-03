Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Рейтинг: страны, потребляющие больше всего нефти на душу населения
Крупнейшие экономики мира лидируют по общему объему потребления нефти, однако рейтинг в пересчете на душу населения выглядит совершенно иначе. Первые два места занимают Сингапур и Кюрасао, значительно опережающие даже крупнейшие нефтедобывающие страны.
В этой инфографике представлены 20 стран и территорий с самым высоким потреблением нефти на душу населения в 2025 году. Рейтинг составлен на основе данных издания World Energy Review 2026, подготовленного итальянской энергетической компанией Eni.
Показатель рассчитывается в баррелях на человека в год и включает топливо, используемое международным судоходством, нефтеперерабатывающими предприятиями, а также биотопливо. Поэтому приведенные цифры отражают более широкую экономическую активность, а не только непосредственное потребление нефти населением.
Сингапур занимает первое место с показателем 93,63 барреля на человека в год. Следом идет Кюрасао — 84,41 барреля. Оба значительно опережают Бруней, занявший третью строчку с результатом 43,83 барреля. Таким образом, разрыв между первой парой участников и остальными странами рейтинга весьма существенен.
Сингапур — один из крупнейших в мире центров заправки морских судов и обладатель второго по загруженности контейнерного порта планеты после Шанхая. Расположение у Малаккского пролива делает его важнейшим пунктом на маршрутах международного судоходства. Поскольку в расчетах учитывается топливо, поставляемое иностранным судам, относительно небольшая численность населения Сингапура существенно повышает показатель потребления в пересчете на одного жителя. Таким образом, рейтинг отражает прежде всего коммерческий и промышленный спрос, а не только объёмы нефти, непосредственно потребляемой населением.
Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия занимают четыре места в первой десятке рейтинга. Среди этих государств лидирует Катар с показателем 40,19 барреля на человека в год. ОАЭ и Саудовская Аравия практически не уступают друг другу: 36,74 и 36,68 барреля соответственно.
Высокая доля энергоемких отраслей промышленности, традиционно низкие цены на топливо и относительно небольшая численность населения помогают объяснить столь высокие показатели потребления в ряде стран региона.
В первую двадцатку также вошли Бахрейн и Оман. Таким образом, всего в рейтинге представлены шесть ближневосточных государств.
Рейтинг по потреблению нефти на душу населения существенно отличается от распределения общего мирового спроса. Крупнейшим потребителем нефти в мире остаются США, за которыми следуют Китай и Индия. Однако ни одна из этих стран не входит в первую десятку по потреблению в пересчете на душу населения. Если рассматривать ситуацию в региональном масштабе, то наибольшая доля мирового потребления нефти приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. Этому способствуют многочисленное население, развитая обрабатывающая промышленность и высокий спрос на транспортные услуги. Такое сопоставление подчеркивает важное различие: общий объем потребления отражает масштабы экономики, тогда как показатель на душу населения может в значительной степени зависеть от промышленной активности, международного судоходства и численности населения.
Комментарии
Приборы марсохода Perseverance показали, что мельчайшая марсианская пыль намного опаснее, чем считали до сих пор. Она не только сможет проникать в обитаемые модули и скафандры, но и способна напрямую попасть в человеческий мозг. Уже в следующем десятилетии эту проблему надо будет решать, но как — пока не известно.
Исследователи получили редкую возможность изучить не просто древний фрагмент поверхности Марса, а образец древней магматической коры, сохранившей сведения о составе вещества мантии, водных процессах и геологической эволюции планеты.
Давно известно, что сложный и долгий процесс мумификации включал в себя использование смол, битума, растительных масел и животных жиров, пчелиного воска и растений из далеких стран. Но ученые не знают, различались ли практики бальзамирования частей тела в разные исторические периоды, существуют ли региональные различия и каков точный рецепт бальзамирующих составов.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Уважение и признание в группе могут зависеть не столько от интеллекта, сколько от того, какую пользу человек приносит окружающим. Норвежские психологи экспериментально проверили эту закономерность и выяснили, какую роль в распределении социального статуса играет умение решать общие задачи.
Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
Ученые обнаружили новый удивительный вид небольших пернатых динозавров, которые специализировались на поедании фруктов. Эта уникальная находка показала, что древние ящеры могли играть важную роль в распространении семян цветковых растений — важнейшей экологической нише, которая считалась занятой исключительно ранними птицами и мелкими млекопитающими.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
16 Ноября, 2015
Безопасны ли пассажирские самолеты?
12 Июня, 2016
Автомобили будущего
9 Января, 2014
Идеальные миры
20 Декабря, 2020
«А вот мы в ваши годы»: бумер, зумер и миллениал
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно