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Рейтинг: страны, потребляющие больше всего нефти на душу населения

Крупнейшие экономики мира лидируют по общему объему потребления нефти, однако рейтинг в пересчете на душу населения выглядит совершенно иначе. Первые два места занимают Сингапур и Кюрасао, значительно опережающие даже крупнейшие нефтедобывающие страны.

Рейтинг: какие страны потребляют больше всего нефти в расчете на душу населения? / © Visual Capitalist

В этой инфографике представлены 20 стран и территорий с самым высоким потреблением нефти на душу населения в 2025 году. Рейтинг составлен на основе данных издания World Energy Review 2026, подготовленного итальянской энергетической компанией Eni.

Показатель рассчитывается в баррелях на человека в год и включает топливо, используемое международным судоходством, нефтеперерабатывающими предприятиями, а также биотопливо. Поэтому приведенные цифры отражают более широкую экономическую активность, а не только непосредственное потребление нефти населением.

Сингапур занимает первое место с показателем 93,63 барреля на человека в год. Следом идет Кюрасао — 84,41 барреля. Оба значительно опережают Бруней, занявший третью строчку с результатом 43,83 барреля. Таким образом, разрыв между первой парой участников и остальными странами рейтинга весьма существенен.

Сингапур — один из крупнейших в мире центров заправки морских судов и обладатель второго по загруженности контейнерного порта планеты после Шанхая. Расположение у Малаккского пролива делает его важнейшим пунктом на маршрутах международного судоходства. Поскольку в расчетах учитывается топливо, поставляемое иностранным судам, относительно небольшая численность населения Сингапура существенно повышает показатель потребления в пересчете на одного жителя. Таким образом, рейтинг отражает прежде всего коммерческий и промышленный спрос, а не только объёмы нефти, непосредственно потребляемой населением.

Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия занимают четыре места в первой десятке рейтинга. Среди этих государств лидирует Катар с показателем 40,19 барреля на человека в год. ОАЭ и Саудовская Аравия практически не уступают друг другу: 36,74 и 36,68 барреля соответственно.

Высокая доля энергоемких отраслей промышленности, традиционно низкие цены на топливо и относительно небольшая численность населения помогают объяснить столь высокие показатели потребления в ряде стран региона.

В первую двадцатку также вошли Бахрейн и Оман. Таким образом, всего в рейтинге представлены шесть ближневосточных государств.

Рейтинг по потреблению нефти на душу населения существенно отличается от распределения общего мирового спроса. Крупнейшим потребителем нефти в мире остаются США, за которыми следуют Китай и Индия. Однако ни одна из этих стран не входит в первую десятку по потреблению в пересчете на душу населения. Если рассматривать ситуацию в региональном масштабе, то наибольшая доля мирового потребления нефти приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. Этому способствуют многочисленное население, развитая обрабатывающая промышленность и высокий спрос на транспортные услуги. Такое сопоставление подчеркивает важное различие: общий объем потребления отражает масштабы экономики, тогда как показатель на душу населения может в значительной степени зависеть от промышленной активности, международного судоходства и численности населения.

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