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Фотографу удалось снять МКС на фоне Юпитера: станция и планета оказались одного размера

Фотографу удалось снять МКС на фоне Юпитера / © AJ Smadi

Примечательно, что на снимке МКС и Юпитер выглядят практически одинаковыми по угловому размеру. Такое совпадение объясняется тем, что в момент съемки диаметр Юпитера был примерно в 1,3 миллиона раз больше диаметра МКС, но и расстояние до него было в 1,3 миллиона раз больше.

МКС на фоне Юпитера / © AJ Smadi

На этой фотографии — семь человек на борту МКС: Джессика Уоткинс, Люк Делани, Джошуа Катрик, Сергей Тетерятников, Петр Дубров, Аннил Менон и Анна Кикина, а далеко за ними открывается детальный вид Юпитера с его атмосферными бурями и полосами, а рядом видны все четыре галилеевых спутника: Ио, Европа, Ганимед и Каллисто.

МКС, Юпитер и галилеевы спутники / © AJ Smadi

Снимки МКС и Юпитера стали частью продолжающейся серии работ Смади под названием «Встреча с МКС». Ранее астрофотографу уже удавалось запечатлеть орбитальную станцию на фоне Венеры, Сатурна и Марса.

За пределами досягаемости фотографа пока остаются лишь далекие Уран и Нептун. Меркурий — единственная планета Солнечной системы, которую ему еще не удалось запечатлеть.

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