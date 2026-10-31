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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
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В Доломитовых Альпах тающий лед обнажил неразорвавшиеся снаряды Первой мировой войны

Лето 2026 года надолго запомнится Европе экстремальной жарой. Высокие температуры ускорили таяние ледников в горах. В Доломитовых Альпах это имело неожиданные последствия. Подо льдом обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы времен Первой мировой войны.

Сообщество
# горы
# Доломитовые Альпы
# изменение климата
# история
# Италия
# оружие
© Julia Alpine brigade
© Julia Alpine brigade

Как сообщили в армии Италии, боеприпасы извлекли изо льда и обезвредили военнослужащие бригады Julia Alpine. Среди боеприпасов оказались итальянские артиллерийские снаряды и французские мины. 

Вооружение там хранилось с «Белой войны». Так называют период противостояния между австро-венгерской армией и итальянскими войсками в 1915-1918 годах.

© Julia Alpine brigade
© Julia Alpine brigade

Более века спустя некоторые снаряды обнаружили туристы. Большинство опасных находок находилось в районе Каналь-Сан-Бово в долине Примьеро, в восточной части провинции Трентино.

Военные обследовали местность, а также другие высокогорные районы региона. Они извлекли и обезвредили 250 взрывоопасных предметов. Среди них оказались 18 итальянских артиллерийских снарядов калибра 75 миллиметров и 37 мин Thevetot.

© Julia Alpine brigade
© Julia Alpine brigade

Это не первый случай, когда таяние ледников обнажает артефакты «Белой войны». Специалисты связывают это с глобальным потеплением.

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Сообщество
# горы
# Доломитовые Альпы
# изменение климата
# история
# Италия
# оружие
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