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В Доломитовых Альпах тающий лед обнажил неразорвавшиеся снаряды Первой мировой войны
Лето 2026 года надолго запомнится Европе экстремальной жарой. Высокие температуры ускорили таяние ледников в горах. В Доломитовых Альпах это имело неожиданные последствия. Подо льдом обнаружили неразорвавшиеся боеприпасы времен Первой мировой войны.
Как сообщили в армии Италии, боеприпасы извлекли изо льда и обезвредили военнослужащие бригады Julia Alpine. Среди боеприпасов оказались итальянские артиллерийские снаряды и французские мины.
Вооружение там хранилось с «Белой войны». Так называют период противостояния между австро-венгерской армией и итальянскими войсками в 1915-1918 годах.
Более века спустя некоторые снаряды обнаружили туристы. Большинство опасных находок находилось в районе Каналь-Сан-Бово в долине Примьеро, в восточной части провинции Трентино.
Военные обследовали местность, а также другие высокогорные районы региона. Они извлекли и обезвредили 250 взрывоопасных предметов. Среди них оказались 18 итальянских артиллерийских снарядов калибра 75 миллиметров и 37 мин Thevetot.
Это не первый случай, когда таяние ледников обнажает артефакты «Белой войны». Специалисты связывают это с глобальным потеплением.
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Физики изучили уравнения Эйнштейна в форме, похожей на уравнения плазмы, и построили математическую теорию «гравитационного пересоединения». В рамках нее по аналогии с разрывом и слипанием магнитных силовых линий в плазме гравитационные «листы» пространства-времени тоже могли бы разрываться и слипаться, передавая энергию из поля в вещество.
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