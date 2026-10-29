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Алгоритм-ассистента пилота впервые испытали на трех действующих самолетах-заправщиках ВВС США

Компания Beacon AI собрала данные о реальных полетах самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus, чтобы усовершенствовать свою систему помощи пилотам Murdock. ИИ-ассистент для кабины экипажа выполнил пять полетов на трех действующих самолетах-заправщиках ВВС США. Испытания должны показать, как программное обеспечение может помогать летчикам, не принимая управление самолетом на себя.

Самолеты-заправщики KC-46A Pegasus / © Beacon AI

В августе и сентябре 2026 года система Murdock провела в воздухе около 20 часов на борту KC-46A Pegasus. Демонстрационные полеты проходили в рамках соглашения с Командованием воздушных перевозок ВВС США, заключённого по программе AFWERX Tactical Funding Increase (TACFI). Испытания начались во время учений Emerald Flag на авиабазе Эглин во Флориде, а затем продолжились еще на двух аэродромах, один из которых является гражданским аэропортом.

По заявлению Beacon AI, Murdock стала первой коммерчески разработанной системой ИИ-помощи пилотам, испытанной на нескольких действующих самолетах. Ее задача — анализировать полетные данные и предоставлять экипажу рекомендации через бортовой интерфейс.

Система Murdock объединяет вычислительное оборудование на борту самолета с интерфейсом для экипажа. Она считывает информацию с сертифицированных авиационных шин данных, предоставляет пилотам справочную информацию и рекомендации, а также записывает полетные данные для последующего анализа. Кроме того, через спутниковую связь система взаимодействует с облачной платформой Beacon AI под названием Lighthouse, предназначенной для сбора и обработки данных всего авиапарка. Lighthouse анализирует информацию, полученную во время разных полетов, помогая компании совершенствовать программные функции, направленные на повышение безопасности и эффективности эксплуатации самолетов.

Такая архитектура позволяет разрабатывать системы помощи экипажу без замены существующей авионики и внесения изменений в сертифицированные системы, критически важные для безопасности полета. Управление самолетом и ответственность за принятие эксплуатационных решений остаются за пилотами.

Главная инженерная задача заключается в том, чтобы сделать программное обеспечение кабины экипажа полезнее за счет многократных испытаний в реальных условиях. Успех технологии будет зависеть от того, смогут ли улучшения, основанные на анализе данных, снизить нагрузку на пилотов и помочь им принимать более безопасные решения, не нарушая привычных процедур выполнения полетов.

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