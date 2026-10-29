Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
Рейтинг: +3609
Посты: 2663
10

Алгоритм-ассистента пилота впервые испытали на трех действующих самолетах-заправщиках ВВС США

Компания Beacon AI собрала данные о реальных полетах самолетов-заправщиков KC-46A Pegasus, чтобы усовершенствовать свою систему помощи пилотам Murdock. ИИ-ассистент для кабины экипажа выполнил пять полетов на трех действующих самолетах-заправщиках ВВС США. Испытания должны показать, как программное обеспечение может помогать летчикам, не принимая управление самолетом на себя.

Сообщество
# авиация
# ИИ
# самолёты
# США
# технологии
Самолеты-заправщики KC-46A Pegasus / © Beacon AI
Самолеты-заправщики KC-46A Pegasus / © Beacon AI

В августе и сентябре 2026 года система Murdock провела в воздухе около 20 часов на борту KC-46A Pegasus. Демонстрационные полеты проходили в рамках соглашения с Командованием воздушных перевозок ВВС США, заключённого по программе AFWERX Tactical Funding Increase (TACFI). Испытания начались во время учений Emerald Flag на авиабазе Эглин во Флориде, а затем продолжились еще на двух аэродромах, один из которых является гражданским аэропортом.

По заявлению Beacon AI, Murdock стала первой коммерчески разработанной системой ИИ-помощи пилотам, испытанной на нескольких действующих самолетах. Ее задача — анализировать полетные данные и предоставлять экипажу рекомендации через бортовой интерфейс.

Система Murdock объединяет вычислительное оборудование на борту самолета с интерфейсом для экипажа. Она считывает информацию с сертифицированных авиационных шин данных, предоставляет пилотам справочную информацию и рекомендации, а также записывает полетные данные для последующего анализа. Кроме того, через спутниковую связь система взаимодействует с облачной платформой Beacon AI под названием Lighthouse, предназначенной для сбора и обработки данных всего авиапарка. Lighthouse анализирует информацию, полученную во время разных полетов, помогая компании совершенствовать программные функции, направленные на повышение безопасности и эффективности эксплуатации самолетов.

Такая архитектура позволяет разрабатывать системы помощи экипажу без замены существующей авионики и внесения изменений в сертифицированные системы, критически важные для безопасности полета. Управление самолетом и ответственность за принятие эксплуатационных решений остаются за пилотами.

Главная инженерная задача заключается в том, чтобы сделать программное обеспечение кабины экипажа полезнее за счет многократных испытаний в реальных условиях. Успех технологии будет зависеть от того, смогут ли улучшения, основанные на анализе данных, снизить нагрузку на пилотов и помочь им принимать более безопасные решения, не нарушая привычных процедур выполнения полетов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# авиация
# ИИ
# самолёты
# США
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Полимеры
Политехнический музей
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Фокусированный ультразвук: новые подходы к неинвазивному лечению заболеваний головного мозга
Нейрокампус
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Облачный атлас. От тучек до глобул
Твой сектор космоса
Москва
Лекция
29 Окт
1400
Семья муравьев: как устроено их общество
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
29 Окт
Бесплатно
Вся правда об оленях
Московский зоопарк
Москва
Лекция
30 Окт
Бесплатно
Роботы в нефтегазовой добыче: инженерный обзор технологий
МФТИ
Москва
Лекция
30 Окт
1200
Почему родной язык осваивается иначе, чем иностранный
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
30 Окт
800
Смена настроения: нейробиология циклотимии и биполярного расстройства
ВСмысле
Онлайн
Лекция
30 Окт
1100
Иран: как устроена Исламская Республика
Центр «Архэ»
Онлайн
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Быструю ходьбу связали со снижением риска смерти на 17%

    28 октября, 17:29

  2. Древняя ДНК раскрыла родственные связи между жителями запада и востока Европы в каменном веке

    28 октября, 15:38

  3. У белого карлика впервые нашли двойной диск из обломков планет

    28 октября, 14:09

  4. Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

    28 октября, 12:59
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Игорь Корн
24 минуты назад
Ничего неожиданного как раз и не было. Наоборот это было ожидаемо: На протяжении нескольких лет проект находился на грани полного закрытия:

США неожиданно запустили в производство гиперзвуковую ракету ARRW, от которой собирались отказаться

Александр Борисович
29 минут назад
Чукчи ещё в середине 20-го века баб воровали. Не удивлюсь, если и сейчас воруют. А в 18-м веке аж с Калифорнии негритянок воровали. Т.е. поймали где то в

Древняя ДНК раскрыла родственные связи между жителями запада и востока Европы в каменном веке

Игорь Корн
39 минут назад
Сергей, гиперзвуковые ракеты не ньюз и активно производятся например в РФ. И даже используются. Так что ваш вопрос несколько риторический.

США неожиданно запустили в производство гиперзвуковую ракету ARRW, от которой собирались отказаться

Александр Борисович
50 минут назад
Иван, если что то выглядит глупо, но это работает, то это не глупо. Вот американцы взорвали потоки, и 100500 раз этим хвалились, но не официально. А

ВВС США испытали капсулу SpaceX для доставки грузов в любую точку мира

Александр Бобков
1 час назад
Хотелось бы видеть не одну цифирь, а интервал, например, между U3 (расчет по МОТ) и U6 (реальная безработица). Так можно было бы оценить трудовую

Инфографика: карта безработицы в мире в 2026 году — где труднее и легче всего найти работу

Иван Колупаев
10 часов назад
Vladimir, спасибо что проcветили дорогой вы наш неограниченный разум но меня немного смущает момент что вот это вот все великолепие Творец натворил

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Михаил Тиличенко
10 часов назад
Работать можно и за спс

Инфографика: карта безработицы в мире в 2026 году — где труднее и легче всего найти работу

Александр Виноградов
12 часов назад
Vladimir, С чего вы это взяли? Он вам сказал?

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Vladimir Lukianov
12 часов назад
Иван, есть такое понятие, как ВЕЧНОСТЬ, но постичь это нашим ограниченным человеческим разумом до конца невозможно. Так вот, Творец ВЕЧЕН, и понятие

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Иван Колупаев
13 часов назад
guest, я может вас сильно расстрою но после 1945 г. в мире вообще считай войн не было. Это конечно если по правилам. Потому что устав ООН запрещает

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Гена Пастухов
15 часов назад
Думаю, у нас показатель занижен раз так в 5-10.

Инфографика: карта безработицы в мире в 2026 году — где труднее и легче всего найти работу

guest qwerty
15 часов назад
Иван, Я и не жил никогда в рф,но много раз был по работе по несколько месяцев.Поэтому свое мнение у меня есть,и основанно оно не на пустом месте,уж

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

guest qwerty
16 часов назад
Иван, Да,воюет с первого дня образования.И кто в этом виноват,евреи?С чего бы?На них напали,они защищаются.И да,при этом еще и экономика не валится в

Рейтинг: страны с наибольшим числом лауреатов Нобелевской премии по состоянию на 2026 год

Иван Колупаев
16 часов назад
Vladimir, вероятность самозарождения бога конечно намного выше?

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Сергей Сергеевич
17 часов назад
"эффект наблюдателя в квантовой механике показал, что свойства частиц определяются в момент измерения" Среда взаимодействия определяет свойства

Гипотеза Бострома снова «ожила»: живем ли мы внутри симуляции?

Vladimir Lukianov
17 часов назад
«Гипотеза, что жизнь развилась из неорганической материи, до сих пор является предметом веры» (математик Салливан). «Вероятность случайного

Ученые поставили под сомнение роль комет в возникновении жизни на Земле

Сергей Сергеевич
17 часов назад
Лызык,Кура, довелось на срочке быть радистом и вылетать на боевые поля, двойку помню очень хорошо, только вот до речки далеко ходить, с Лызыком

Первый пуск сверхтяжелой «Энергии»: как это было 38 лет назад глазами участника

Иван Колупаев
17 часов назад
Дмитрий, силовой установки то есть маршевого двигателя нет блок летит по инерции. Как маневрирует загадка. Возможно есть аэродинамические

США неожиданно запустили в производство гиперзвуковую ракету ARRW, от которой собирались отказаться

Дмитрий Караваев
18 часов назад
"у которого нет собственной силовой установки" , " он способен маневрировать, причем иногда достаточно резко"?

США неожиданно запустили в производство гиперзвуковую ракету ARRW, от которой собирались отказаться

Иван Колупаев
18 часов назад
Ввв, стреляющий по медведям дрон штука сложная и потребует от оператора специфических навыков. Сейчас конечно есть дроны с калашами, но такие

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

Самые обсуждаемые