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Юлия Николаева
Юлия Николаева
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Рейтинг стран по размеру государственного долга в 2026 году

Во многих крупнейших экономиках мира государственный долг уже превышает годовой объем ВВП. При этом разрыв между наиболее и наименее закредитованными странами остается огромным. Он отражает различия в политике заимствований, экономической ситуации и состоянии государственных финансов.

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# финансы
# экономика
Рейтинг стран по размеру государственного долга в 2026 году / © Visual Capitalist
Рейтинг стран по размеру государственного долга в 2026 году / © Visual Capitalist

В инфографике страны расположены по величине валового государственного долга относительно ВВП в 2026 году. Данные взяты из последнего выпуска доклада Международного валютного фонда (МВФ) «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook). Страны с населением менее одного миллиона человек в рейтинг не включены.

Позиция Сингапура может показаться неожиданной. В отличие от многих государств с высоким уровнем задолженности, Сингапур располагает значительными финансовыми активами, которые уравновешивают его обязательства. Заимствования страны используются преимущественно для инвестиций и развития внутреннего рынка государственных облигаций, а не для финансирования текущих расходов бюджета.

По оценкам, государственный долг Китая впервые превысил 100% ВВП. На ситуацию влияют затяжной кризис на рынке недвижимости и растущие долговые обязательства местных органов власти.

В США долговая нагрузка еще выше и составляет 126,8% ВВП. По прогнозам, чистые процентные расходы федерального правительства по обслуживанию долга в 2026 году достигнут одного триллиона долларов, а к 2036 году увеличатся более чем вдвое.

В Европе у пяти крупных экономик государственный долг превышает 100% ВВП. Это Италия, Греция, Франция, Бельгия и Великобритания. Среди них лидирует Италия с показателем 137,9% ВВП — одним из самых высоких в развитом мире.

В число стран и территорий с относительно низким уровнем государственного долга входят несколько развитых экономик, в том числе Дания, Тайвань, Гонконг и Россия.

Государственный долг Дании составляет всего 26,4% ВВП, хотя государственные расходы достигают примерно 44% экономики страны. Важную роль сыграл профицит бюджета в размере 2,9% ВВП по итогам 2025 года, позволивший сократить потребность в заимствованиях. В России государственный долг составляет всего 19,3% ВВП.

Однако низкий уровень долга не всегда свидетельствует о прочности государственных финансов. Например, на Гаити государственный долг составляет всего 10,5% ВВП. Такой показатель может объясняться не только ограниченной долговой нагрузкой, но и недостаточным доступом к кредитам и ограниченными возможностями привлекать заемные средства.

В конечном счете способность государства управлять долгом зависит не только от размера его обязательств, но и от имеющихся активов, стоимости заимствований и темпов экономического роста. По мере увеличения процентных расходов странам с высокой долговой нагрузкой приходится искать все более сложный баланс между обслуживанием ранее накопленных обязательств и финансированием будущего экономического развития.

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Сообщество
# долг
# инфографика
# кредиты
# Рейтинги
# статистика
# финансы
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