Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Самолет Electra впервые взлетел с вертолетной площадки с разбега всего 46 метров
Компания Electra продемонстрировала, как самолеты традиционной схемы могут выполнять полеты в городской среде, недоступной для обычной авиации. Ее экспериментальный электрический самолет недавно взлетел и приземлился на площадке Downtown Skyport в Манхэттене. По утверждению компании, это первый случай, когда аппарат, не способный взлетать вертикально, выполнил подобную операцию на этой площадке.
Самолет Ultra Short компании Electra сочетает электрическую силовую установку с технологией увеличения подъемной силы за счет обдува крыла. Это позволяет ему работать на чрезвычайно коротких взлетных и посадочных дистанциях. Система направляет воздушный поток над крыльями, увеличивая подъемную силу на небольших скоростях. Благодаря этому самолет может взлетать и садиться на площадке длиной около 46 метров. Такая возможность способна значительно расширить перечень мест, подходящих для региональных авиаперевозок. Вертолетные площадки, небольшие аэродромы и другие компактные объекты смогут стать пунктами отправления и прибытия без дорогостоящего строительства новых взлетно-посадочных полос.
Испытания также приблизили Electra к реализации более масштабного концепта Direct Aviation — системы прямых авиаперевозок. Его цель — доставлять пассажиров ближе к месту назначения и отправления, уменьшая зависимость от крупных аэропортов и позволяя избегать перегруженных наземных транспортных маршрутов.
Согласно оценкам компании, при поездках между Нью-Йорком и Бостоном пассажиры смогут экономить около трех часов 45 минут. Для маршрутов в Вашингтон эта экономия, по расчетам Electra, составит три часа 30 минут, а для поездок в Филадельфию — 45 минут. Речь идет о прогнозируемом сокращении общего времени в пути, а не о результатах, непосредственно измеренных во время демонстрационного полёта в Манхэттене.
Electra уже испытывала свой технологический демонстратор EL2 в нескольких местах, в том числе в центре Чарлстона, на аэродроме Бадер-Филд в Атлантик-Сити и на горном курорте Сноушу. Каждое испытание призвано показать, как способность самолета взлетать и садиться на коротких дистанциях может открыть доступ к нетрадиционным авиационным площадкам.
Компания также участвует в пилотной программе Федерального управления гражданской авиации США (FAA), посвященной интеграции передовых систем воздушной мобильности. В рамках этой работы Electra демонстрировала процедуры полетов по приборам, аналогичные применяемым в вертолетной авиации, в региональном аэропорту Роанок—Блэксберг.
По данным Electra, более 60 авиаперевозчиков намерены использовать самолеты для региональных маршрутов в рамках концепта Direct Aviation. Среди партнеров компании также аэропортовые администрации, поставщики авиационных услуг и девелоперы, заинтересованные в создании новых пунктов воздушного сообщения в городах и жилых районах.
Способность использовать короткие взлетные полосы может оказаться полезной не только для пассажирских перевозок. По утверждению Electra, военные смогут применять такие самолеты для доставки личного состава и снабжения, если обычные аэродромы окажутся недоступными, будут повреждены или станут слишком опасными для эксплуатации.
Electra планирует продолжить демонстрационные полеты, одновременно продвигая более крупный самолет EL9 к сертификации, серийному производству и началу эксплуатации. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает объединить небольшие авиационные площадки в региональную сеть, которая будет дополнять существующую систему аэропортов.
Комментарии
Пауки могут переживать особую фазу сна, во время которой их лапки подергиваются, а сетчатки глаз перемещаются. Подобные движения ученые замечали и раньше, но оставалось неясным: пауки действительно спят или просто неподвижно отдыхают? Новый эксперимент показал, что паучий сон устроен сложнее, чем предполагалось.
Изучив возраст и расположение звезд в окрестностях Солнца, астрономы обнаружили следы перемен, происходивших в Галактике миллиарды лет назад. Выяснилось, что в определенный момент развитие диска Млечного Пути резко изменилось, а следы этих перемен заметны до сих пор.
Люди и шимпанзе имеют практически идентичный набор генов, но, несмотря на это, их мозг развивался по-разному. Авторы нового исследования пришли к выводу, что одной из причин этого различия могла стать вирусная пандемия, произошедшая несколько миллионов лет назад.
Численность бурых медведей по всей России резко растет. Если верить СМИ, в 2026 году они еще и очень часто атакуют людей — во многом из-за вырубок лесов, которые сильно усложняют зверям жизнь. Правда, статистика говорит о другом: этот год далек от рекорда, да и площадь лесов растет. Что происходит на самом деле и почему атак медведей через несколько десятков лет может стать кратно больше, причем вплоть до Московской области?
Ученые вычислили, при каких условиях черная дыра могла бы разделиться на две, а не сливаться с другой. В привычной физике процесс запрещен законами сохранения, но для черных дыр, вращающихся почти с максимальной скоростью, расчеты впервые показали условия, при которых деление не нарушает фундаментальные запреты.
Избыточный вес у кошек повышает риск ряда заболеваний, но его связь с питанием зависит не только от того, какие ингредиенты входят в корм. Исследователи сравнили состояние этих домашних животных на мясном и веганском рационе и обнаружили различия.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Чтобы выучить новый для себя язык, перестаньте искать в звуках смысл — сосредоточьтесь на самих звуках, посоветовали авторы нового исследования. Они пришли к выводу, что наиболее способные к изучению языков люди обладают врожденной особенностью: замечают мельчайшие звуковые нюансы и потому воспринимают незнакомые иностранные звуки скорее как акустические сигналы, нежели как элементы речи.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Сентября, 2014
Лукавый предок: с чего началось все живое
9 Августа, 2016
Инопланетяне: добрые, злые, равнодушные?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно