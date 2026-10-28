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Самолет Electra впервые взлетел с вертолетной площадки с разбега всего 46 метров

Компания Electra продемонстрировала, как самолеты традиционной схемы могут выполнять полеты в городской среде, недоступной для обычной авиации. Ее экспериментальный электрический самолет недавно взлетел и приземлился на площадке Downtown Skyport в Манхэттене. По утверждению компании, это первый случай, когда аппарат, не способный взлетать вертикально, выполнил подобную операцию на этой площадке.

Самолет Electra впервые взлетел с вертолетной площадки с разбега всего 46 метров / © Electra

Самолет Ultra Short компании Electra сочетает электрическую силовую установку с технологией увеличения подъемной силы за счет обдува крыла. Это позволяет ему работать на чрезвычайно коротких взлетных и посадочных дистанциях. Система направляет воздушный поток над крыльями, увеличивая подъемную силу на небольших скоростях. Благодаря этому самолет может взлетать и садиться на площадке длиной около 46 метров. Такая возможность способна значительно расширить перечень мест, подходящих для региональных авиаперевозок. Вертолетные площадки, небольшие аэродромы и другие компактные объекты смогут стать пунктами отправления и прибытия без дорогостоящего строительства новых взлетно-посадочных полос.

Испытания также приблизили Electra к реализации более масштабного концепта Direct Aviation — системы прямых авиаперевозок. Его цель — доставлять пассажиров ближе к месту назначения и отправления, уменьшая зависимость от крупных аэропортов и позволяя избегать перегруженных наземных транспортных маршрутов.

Согласно оценкам компании, при поездках между Нью-Йорком и Бостоном пассажиры смогут экономить около трех часов 45 минут. Для маршрутов в Вашингтон эта экономия, по расчетам Electra, составит три часа 30 минут, а для поездок в Филадельфию — 45 минут. Речь идет о прогнозируемом сокращении общего времени в пути, а не о результатах, непосредственно измеренных во время демонстрационного полёта в Манхэттене.

Electra уже испытывала свой технологический демонстратор EL2 в нескольких местах, в том числе в центре Чарлстона, на аэродроме Бадер-Филд в Атлантик-Сити и на горном курорте Сноушу. Каждое испытание призвано показать, как способность самолета взлетать и садиться на коротких дистанциях может открыть доступ к нетрадиционным авиационным площадкам.

Компания также участвует в пилотной программе Федерального управления гражданской авиации США (FAA), посвященной интеграции передовых систем воздушной мобильности. В рамках этой работы Electra демонстрировала процедуры полетов по приборам, аналогичные применяемым в вертолетной авиации, в региональном аэропорту Роанок—Блэксберг.

По данным Electra, более 60 авиаперевозчиков намерены использовать самолеты для региональных маршрутов в рамках концепта Direct Aviation. Среди партнеров компании также аэропортовые администрации, поставщики авиационных услуг и девелоперы, заинтересованные в создании новых пунктов воздушного сообщения в городах и жилых районах.

Способность использовать короткие взлетные полосы может оказаться полезной не только для пассажирских перевозок. По утверждению Electra, военные смогут применять такие самолеты для доставки личного состава и снабжения, если обычные аэродромы окажутся недоступными, будут повреждены или станут слишком опасными для эксплуатации.

Electra планирует продолжить демонстрационные полеты, одновременно продвигая более крупный самолет EL9 к сертификации, серийному производству и началу эксплуатации. В долгосрочной перспективе компания рассчитывает объединить небольшие авиационные площадки в региональную сеть, которая будет дополнять существующую систему аэропортов.

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