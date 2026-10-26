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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
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Наследие кометы Галлея: астрофотограф запечатлел метеоры Орионид

Астрофотографу Тиму Макколлуму удалось сделать отличный снимок: метеоры Орионид пересекали ночное небо на фоне множества далеких космических объектов. В это время ежегодный метеорный поток постепенно приближался к пику активности.

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Наследие кометы Галлея: астрофотограф запечатлел метеоры Орионид / © Tim McCollum
Наследие кометы Галлея: астрофотограф запечатлел метеоры Орионид / © Tim McCollum

Комета Галлея находится на расстоянии около 4,8 миллиарда километров от Земли, однако даже на таком удалении она способна подарить захватывающее зрелище. В середине прошлой недели частицы, оставленные древней странницей, прочертили огненные следы в осеннем небе.

В ночь на 21 октября, с трех до четырех часов утра, Макколлуму удалось запечатлеть три ярких метеора Орионид над городом Токкоа в американском штате Джорджия. Каждый из них стремительно удаляется от радианта метеорного потока — точки на небе, из которой, как кажется наблюдателю, вылетают метеоры. Радиант находится рядом с Бетельгейзе — красным сверхгигантом в созвездии Ориона.

Аннотированный снимок астрофотографа / © Tim McCollum
Аннотированный снимок астрофотографа / © Tim McCollum

Знакомые очертания Пояса Ориона видны в правой части снимка, рядом со свечением туманности Ориона — одной из ближайших к Земле крупных областей звездообразования. На изображении можно также различить туманность Розетка, расположенную среди густого звездного поля и пылевых полос в плоскости Млечного Пути. Эта полоса проходит через составной снимок по диагонали. Кроме того, на фотографии заметны многочисленные звездные скопления.

Метеорный поток Ориониды будет активен до 7 ноября. 

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