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Из каких стран произошли породы собак

Международная кинологическая федерация признает на постоянной основе 364 породы собак. Большинство современных пород получились в результате селекции. На инфографике можно увидеть, в каких странах появилось больше всего пород.

© World Population Review

Собаки разных пород сильно отличаются друг от друга внешне. Считалось, что от породы зависит и поведение животных. Однако ученые выяснили, что порода в среднем объясняет около 9% различий в поведении.

Страна-лидер по количеству выведенных пород собак — Франция, откуда произошли около 60 пород собак. Среди них оказались французский бульдог, бишон-фризе, нивернейский гриффон, бордоский дог и пикардийский спаниель. Вероятно, во Франции появились и пудели, хотя иногда их родиной называют Германию.

Родиной минимум 38 пород считаются США. В их число вошла и австралийская овчарка. Вопреки названию, вывели эту породу именно в Соединенных Штатах. Также среди американских пород можно выделить аляскинского маламута, американского бульдога, американского кокер-спаниеля, бостон-терьера и той-фокстерьера.

В Германии вывели более 30 пород, в том числе популярную немецкую овчарку. Из этой страны также произошли доберман, карликовый пинчер, немецкий дог, померанский шпиц и ротвейлер. В Швейцарии вывели более пород. В их число вошли швейцарская гончая, бернский зенненхунд и сенбернар.

Россия считается родиной минимум 16 пород собак, включая кавказскую овчарку. Также из России произошли самоедская собака и восточно-сибирская лайка.

Кстати, история одной из самых популярных пород в мире — лабрадора-ретривера — начинается на острове Ньюфаундленд, который сейчас входит в состав Канады, однако окончательно сформировалась порода в Великобритании. Именно из Великобритании пошли и многие другие популярные породы. Например, золотистый ретривер появился в Шотландии. Англия же стала родиной йоркширского терьера, а Уэльс — родиной корги.

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