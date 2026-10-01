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Александр Речкин
Александр Речкин
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SpaceX отправит четырех астронавтов к МКС: NASA рассчитывает на рекордно быстрый полет

Запуск миссии Crew-13 запланирован на 1 октября с помощью ракеты Falcon 9 со стартового комплекса № 40 на базе Космических сил США на мысе Канаверал. Стартовое окно открывается в 18:10 по московскому времени. Стыковка с МКС должна состояться менее чем через восемь часов после старта. Если все пройдет по плану, то Crew Dragon выполнит самый быстрый в истории США перелет пилотируемого корабля к МКС.

Сообщество
# Falcon 9
# NASA
# SpaceX
# космос
# МКС
Корабль Crew Dragon и ракета Falcon 9 на стартовой площадке во Флориде / © NASA
Корабль Crew Dragon и ракета Falcon 9 на стартовой площадке во Флориде / © NASA

Во время миссии Crew-13 космический корабль Crew Dragon компании SpaceX под названием «Grace» доставит астронавтов на низкую околоземную орбиту. Командовать экипажем будет Джессика Уоткинс, которая может стать первым астронавтом NASA, отправившимся на Crew Dragon во второй раз.

Трое ее коллег впервые отправятся в космос. Это пилот Crew-13, астронавт NASA Люк Делани, астронавт Канадского космического агентства Джошуа Катрик и космонавт «Роскосмоса» Сергей Тетерятников. Двое последних будут выполнять обязанности специалистов миссии.

Экипаж Crew-13 проведет на борту МКС около шести месяцев в составе 75-ой экспедиции. За это время астронавты продолжат плановое техническое обслуживание станции, а также примут участие в различных научных экспериментах и исследованиях.

Значительная часть этих исследований посвящена здоровью астронавтов и изучению воздействия длительного пребывания в космосе на организм человека. Полученные результаты могут впоследствии найти применение в медицине на Земле. Кроме того, Crew-13 проведет эксперименты, призванные помочь ученым лучше понять возможности выращивания продуктов питания непосредственно в космосе.

Прибытие Crew-13 на орбитальную станцию ознаменует начало заключительного этапа миссии Crew-12. SpaceX запустила предыдущий экипаж в феврале, и сейчас четверо астронавтов завершают свое пребывание на МКС, готовясь к возвращению на Землю. Их миссия продлилась на несколько дополнительных недель. Изначально запуск Crew-13 планировался на 12 сентября, однако во время предполетных проверок на корабле «Grace» обнаружили утечку в двигательной системе. Это привело к переносу старта.

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Сообщество
# Falcon 9
# NASA
# SpaceX
# космос
# МКС
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