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Starlink выполнил более 355 тысяч маневров уклонения за год
За полугодие с декабря 2025-го по май 2026-го спутники группировки изменили траектории для предотвращения столкновений 207 152 раза. Это примерно на 39% больше, чем за предыдущие шесть месяцев. Рост связан не только с обстановкой на орбите, но и с числом аппаратов и правилами принятия решений.
В отчете SpaceX за период с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года указаны 65 137 маневров уклонения спутников первого поколения и 142 015 — второго. В сумме это 207 152 изменения траектории. За предыдущее полугодие компания сообщала о 148 696 маневрах. Следовательно, прирост составил 58 456, или около 39,3%, а итог за двенадцать месяцев — 355 848.
Документ представлен американской Федеральной комиссии по связи 1 июля 2026 года. Эти числа описывают действия системы предупреждения столкновений. Они не означают, что столько же аварий неизбежно произошло бы без вмешательства. Большинство маневров выполняют заранее, когда расчетная вероятность опасного исхода еще очень мала, но уже превышает выбранный оператором порог.
В отчете SpaceX этот порог указан как 3 на 10 миллионов. Компания также использует дополнительные критерии, связанные с дистанцией сближения. Чем осторожнее правило принятия решения, тем больше предупреждений заканчивается включением двигателей. Поэтому сравнивать операторов только по числу маневров некорректно: один может реагировать на меньший риск, чем другой. На счетчик влияет и размер самой группировки.
В интервью 15 июля Льюис обсуждал накопление остаточного риска при большом числе событий. Маленькая вероятность для одного сближения не превращается в ноль после успешного маневра. Если подобных ситуаций очень много, их совокупный вклад становится существеннее. Это оценка специалиста о направлении развития ситуации, а не объявление даты будущей аварии.
Здесь полезно различать индивидуальную надежность и масштаб системы. Можно улучшать работу каждого аппарата, но одновременно увеличивать число аппаратов и число встреч, которые необходимо проверить. Тогда нагрузка на наблюдение и планирование растет даже при хорошем качестве отдельных решений. Из одного общего счетчика нельзя определить, какой из факторов внес наибольший вклад. Для этого нужны данные о составе группировки, распределении высот и критериях маневрирования.
SpaceX сообщает и о сотнях согласований с другими операторами за отчетный период. В описанной компанией схеме участники распределяют ответственность во времени: на раннем этапе изменить траекторию может один спутник, а ближе к расчетному сближению возможность дополнительного маневра сохраняет другой. Такая координация важна, поскольку независимо выбранные действия должны быть понятны обеим сторонам. Особенно ценны своевременные сведения о планируемом движении.
Управление трафиком решает ближайшую задачу — избежать конкретного столкновения. Долгосрочная задача шире: не допустить накопления объектов, которые уже не способны уклоняться. В сентябрьском отчете ЕКА подчеркивается, что предотвращения нового мусора недостаточно без надежного завершения миссий и активного удаления части старых объектов. Столкновения могут создавать новые фрагменты, а те — повышать вероятность следующих столкновений.
Этот механизм известен как синдром Кесслера. Он не означает, что после любой небольшой аварии все околоземное пространство мгновенно станет непригодным. Речь идет о самоподдерживающемся ухудшении обстановки в определенных орбитальных областях на длительном промежутке времени. Высота, срок существования обломков и плотность объектов имеют значение. Поэтому одинаковое число фрагментов на разных орбитах может иметь разные последствия.
Новый отчет Starlink показывает, насколько большой повседневной операцией стало предотвращение сближений. Но главный вопрос для дальнейшего сравнения — не только сколько раз включались двигатели. Важно, насколько точными были прогнозы, как быстро операторы обменивались информацией и сколько аппаратов вовремя покинуло рабочие орбиты. Без этих показателей громкая цифра остается счетчиком действий, а не готовой мерой безопасности всей космической инфраструктуры.
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