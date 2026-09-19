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Дрон снял монтаж первого в своем роде модульного моста из 100-тонных секций

В Великобритании, в графстве Норфолк возводят «первый в своем роде» модульный мост. Как проходит строительство, можно увидеть на кадрах, снятых дроном.

© Shaun Whitmore, BBC



Будущий модульный мост возводят в рамках реконструкции развязки Thickthorn на дорогах A11/A47, расположенной недалеко от Нориджа. Ему предстоит соединить Кэнтли-Лейн-Юг с Норидж-роуд в Хетерсетте.

Старший менеджер проекта National Highways Сайед Аббас подчеркнул, что строительство моста — прорывной момент для его команды. По его словам, это «первый в своем роде проект» для всей сети автомагистралей Великобритании.

© Shaun Whitmore, BBC

В Ирландии изготовили секции моста — шесть балок массой по 100 тонн и длиной 38 метров. Из Ирландии их по морю доставили в Ливерпуль. До Норфолка они добрались по автодорогам.

© Shaun Whitmore, BBC

Чтобы построить такой мост, дороги на некоторое время все равно придется перекрыть. Балки на опоры моста устанавливать будет специальный кран грузоподъемностью до 750 тонн.

© Shaun Whitmore, BBC

Дэн Хатчингс, руководитель проекта Skanska, отвечающей за соединение секций моста, пояснил, что возвести мост по такой технологии можно значительно быстрее, чем при традиционном строительстве. Весь процесс займет около четырех месяцев. Еще одно достоинство такого моста — экономия на расходах на обслуживание моста, так как в нем нет подшипников.

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