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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
13 сентября, 23:00
Рейтинг: +1453
Посты: 1130
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В Австралии специально затопили 40-метровое судно, чтобы превратить его в подводный риф

В Австралии затопили судно Andrew Wilson в шести километрах от побережья в заливе Сент-Винсент. Его решили превратить в искусственный риф. Затопление судна — важный шаг на пути к восстановлению рыб и других морских обитателей, пострадавших из-за цветения водорослей.

Сообщество
# Австралия
# корабль
# морские животные
# риф
Судно Andrew Wilson / © SA Infrastructure & Transport, X
Судно Andrew Wilson / © SA Infrastructure & Transport, X

40-метровый корабль построили в 1962 году. За время службы судно использовали во время работ по созданию других искусственных рифов. Также оно участвовало в спасательной миссии после авиакатастрофы, произошедшей в 2000 году. Теперь его решили отправить на пенсию. 

К затоплению корабль готовили несколько месяцев. Его очистили от опасных материалов и сняли внутренние стенки. В корпусе проделали специальные отверстия, которые должны обеспечить доступ внутрь. Участвовали в уборке представители Управления по охране окружающей среды и независимые специалисты.

Создание искусственного рифа должно помочь в борьбе с цветением водорослей. Ожидается, что это поспособствует восстановлению морского биоразнообразия в этом районе.

© 7news

В радиусе 200 метров от судна на 12 месяцев запретили любительское и коммерческое рыболовство. За это время рыбы и другие морские обители смогут освоить этот район.

Корабль будет отдыхать на песчаном дне океана на глубине 20 метров. Когда специалисты подтвердят безопасность судна, место откроют для любителей дайвинга.

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Сообщество
# Австралия
# корабль
# морские животные
# риф
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