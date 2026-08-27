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Переживший приводнение Starship добрался до плавучего дока

Верхняя ступень транспортной системы Starship — корабль Ship 40, который после приводнения в Индийском океане отказался отправляться на дно, добрался до плавучего дока у острова Рождества.

Ship 40 в плавучем доке судовой платформы Forte / © Svyatoslav Shanygin / Х

На прошлой недели космический аппарат отбуксировали к острову Рождества — австралийской территории, расположенной более чем в 1500 километрах от западного побережья материковой части страны. Следующая остановка для необычайно живучего корабля — Техас.

После приводнения 24 июля Ship 40 провел в океане 24 дня. Все это время он оставался на плаву, несмотря на то, что конструкция аппарата совершенно не рассчитана на длительное пребывание в соленой воде. К острову Рождества аппарат доставило универсальное судно снабжения Go Australis. Позже к операции присоединилась полупогружная судовая платформа Forte, которой предстоит забрать 52-метровый аппарат и перевезти его обратно в Техас.

Ship 40 в плавучем доке судовой платформы Forte / © Svyatoslav Shanygin / Х

История Starship началась 24 июля, когда транспортная система стартовала с космодрома SpaceX в Техасе. После выполнения основных задач полета Ship 40 совершил управляемый вход в атмосферу и приводнился в Индийском океане. Но дальше произошло то, чего от Ship 40, мягко говоря, не ожидали. Вместо разрушения или быстрого затопления аппарат сохранил плавучесть и продолжил дрейфовать по поверхности океана.

Для SpaceX это стало неожиданной возможностью. В компании решили не отправлять уцелевший после космического полета аппарат на дно, а попытаться вернуть его на сушу. Это позволило бы не только сохранить необычный экземпляр для последующего изучения, но и получить ценную информацию о том, как конструкция Starship переживает возвращение из космоса и приводнение.

Однако практически сразу выяснилось, что отбуксировать гигантский космический корабль будет далеко не просто. Starship создавался для полетов в космосе, а не для путешествий по океану: его корпус и форма совершенно не оптимизированы для буксировки. Дополнительные сложности создавало сильное волнение моря.

В какой-то момент ситуация стала настолько непростой, что Илон Маск публично выразил сомнения в том, удастся ли вообще завершить спасательную операцию. Тем не менее экипаж буксировщиков продолжил работу, и в итоге Ship 40 все-таки удалось доставить к берегам острова Рождества.

Но на этом морское путешествие Ship 40 не заканчивается. Недавно судно Forte погрузилось под воду, чтобы Ship 40 загрузили на специальную платформу для транспортировки и отправили его обратно в Техас на «Звездную базу» компании, откуда он стартовал 24 июля.

Если все пройдет по плану, живучий Ship 40 преодолеет по морю около 17 000 километров, прежде чем вернется туда, откуда начал свой полет.