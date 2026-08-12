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Электросамолеты могут начать выполнять короткие рейсы в Европе уже через четыре года

Европейские страны ищут способ, как сделать авиацию более экологичной и одновременно снизить зависимость от импортного авиационного топлива. Выходом могут стать электросамолеты, но многим они кажутся далекой мечтой. Однако, по оценкам экспертов, электросамолеты могут начать короткие перелеты в Европе уже в 2030 году.

© Aura Aero

Европейские стартапы уже работают над электрическими самолетами, которые смогут преодолевать расстояния до 500 километров. Агентство Евросоюза по безопасности полетов полагает, что такие самолеты в перспективе смогут обслуживать около четверти европейских маршрутов. Например, в число таких направлений могут войти Лондон — Дублин, Афины — Санторини, Барселона — Ибица, Ницца — Корсика и Рим — Сардиния.

Франция уже начала отказываться от некоторых ближнемагистральных рейсов. В стране запретили перелеты, если маршрут можно преодолеть на поезде менее чем за 2,5 часа. Однако заменить авиацию железнодорожным транспортом не всегда возможно, так как некоторые маршруты связывают острова или проходят над водой. В этом случае сократить выбросы могли бы электрические самолеты.

Первые электрические самолеты, вероятно, будут небольшими. Из-за этого они не смогут конкурировать с привычными лайнерами. Скорее всего, в первое время их будут использовать для связи удаленных районов, которые не обслуживаются регулярными рейсами крупных авиакомпаний.

Долгое время развитию электрической авиации мешал большой вес батарей. Сейчас технологии стремительно развиваются, но энергоемкость батарей все равно ограничивает дальность полета и размеры электрических лайнеров.

Крупные игроки отрасли пока не спешат разрабатывать электрические самолеты. Например, такой проект отложила Airbus. Заполнить пробел пытаются европейские компании.

Нидерландская компания Elysian Aircraft в партнерстве с KLM сейчас работает над аккумуляторным электрическим самолетом, рассчитанным на перевозку 90 человек. Компании планируют, что летать на расстояние до 1000 километров лайнер сможет уже с 2035 года.

Гибридный электрический самолет на 19 мест разрабатывает французский стартап Aura Aero. Компания рассчитывает, что он сможет летать на расстояния до 1500 километров. Aura Aero надеется получить сертификацию в конце 2029 года. В будущем Aura Aero хочет также производить самолеты вместимостью от 40 до 90 пассажиров. В компании пояснили, что гибридная силовая установка позволит самолету летать на большие расстояния, но при этом сократит выбросы до 80%.

Девятиместный электросамолет разрабатывает немецкий стартап Vaeridion. Планируется, что уже к 2030 году его могут допустить до перевозки пассажиров.

Эксперты пока спорят, можно ли будет называть электрические самолеты экологичным вариантом. Хотя полностью электрические лайнеры не используют топливо во время полета, их воздействие на климат зависит от того, каким способом вырабатывается электричество для их зарядки. Кроме того, не стоит забывать о выбросах, связанных с производством батарей и других компонентов.