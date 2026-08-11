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В каких странах Евросоюза молодежь активнее всего участвует в политике
Онлайн-платформы стали политической ареной для европейской молодежи. Как видно на инфографике, интерес молодых жителей Евросоюза (от 16 до 29 лет) отличается в зависимости от страны.
По данным Евростата, в 2025 году почти четверть молодых европейцев проявляли общественную или политическую активность в сети. Они высказывали свое мнение, участвовали в обсуждениях и голосованиях.
При этом в 23 из 27 стран Евросоюза представители молодого поколения чаще участвовали в общественной и политической жизни в сети по сравнению со всем населением.
Наиболее активно проявила себя молодежь Словении. Там участвовали в политической или общественной жизни 49,4 процента жителей в возрасте от 16 до 29 лет. При этом среди всего населения этот показатель едва превышал одну треть.
На втором месте оказалась Латвия с показателем 33,3 процента. При этом среди всех жителей страны политическую активность проявляли 24,2 процента. Также в тройку стран с наиболее активной молодежью вошли Нидерланды.
Внизу рейтинга оказались представители молодого поколения из Бельгии (12,3 процента). Также низкие показатели зафиксировали среди молодежи в Чехии (14,3 процента), Швеции (16,1 процента) и Греции (16,1 процента).
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