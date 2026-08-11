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Рейтинг: крупнейшие производственные державы мира в 2005–2025 годах

За последние два десятилетия мировой центр обрабатывающей промышленности претерпел радикальные изменения. Главным фактором этого сдвига стал стремительный рост Китая, превратившегося в крупнейшую производственную экономику мира.

Рейтинг: крупнейшие производственные державы мира в 2005–2025 годах / © Visual Capitalist

На графике выше показано, как в период с 2005 по 2025 год менялась доля восьми ведущих экономик в мировом объеме обрабатывающего производства. Для расчетов использованы самые актуальные доступные данные Бюро экономического анализа США и Всемирного банка.

Доли определяются на основе добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, рассчитанной в текущих долларах США.

В 2005 году на Европейский союз приходилось 24% мировой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности. На долю Германии — крупнейшей экономики ЕС и одного из мировых центров автомобилестроения — приходилось более 7% мирового показателя.

По другую сторону Атлантики США по масштабам производства практически не уступали Евросоюзу. Несмотря на десятилетия деиндустриализации, Америка оставалась крупнейшей в мире страной-производителем. Значительная часть тяжелой промышленности была сосредоточена в штатах Среднего Запада.

Япония в 2005 году обеспечивала около 13% мирового промышленного производства. Страна традиционно специализировалась на электронике, потребительских товарах и автомобилестроении. В тот период на промышленность приходилось более пятой части японской экономики.

Следом за Японией располагались Китай с 9% и Южная Корея с 3%, тогда как на Индию, Мексику и Россию приходилось примерно по 2%.

За 20 лет доля Китая в мировом обрабатывающем производстве утроилась, достигнув 27% в 2025 году. Таким образом, Китай опережал и США, и Евросоюз на 10 процентных пунктов.

Либерализация китайской экономики и вступление страны во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2001 году стали важными факторами, способствовавшими превращению Китая в мировую промышленную сверхдержаву.

Большая и относительно дешевая рабочая сила, а также различные региональные налоговые льготы помогли привлечь в страну транснациональные корпорации и обеспечить многомиллиардные инвестиции в производственный сектор.

К 2015 году Китай стал крупнейшей в мире производственной экономикой по доле в глобальной добавленной стоимости.

По мере стремительного роста доли Китая совокупная доля США, Евросоюза и Японии заметно сократилась. В 2005 году на эти три экономики приходилось 59% мировой добавленной стоимости обрабатывающей промышленности, а к 2025 году — уже 39%.

Это отражает изменение географии распределения промышленной добавленной стоимости в мире, но само по себе не обязательно означает сокращение абсолютных объемов производства в каждой из этих экономик.

Доли Мексики, России и Южной Кореи за рассматриваемый период оставались относительно стабильными.

Индия, напротив, увеличила свою долю с 2% до 3%. Многие индийские политики рассчитывают привлечь в страну еще больше иностранных инвестиций в промышленность, поскольку Индия стремится расширить свое присутствие в глобальных производственных и логистических цепочках.