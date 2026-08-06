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Hermeus впервые испытала сброс полезной нагрузки с экспериментального сверхзвукового беспилотника

Американская компания Hermeus впервые успешно провела испытание по отделению полезной нагрузки с экспериментального беспилотного летательного аппарата Quarterhorse Mk 2.1. Именно эта платформа рассматривается как один из этапов создания перспективного гиперзвукового БПЛА.

Hermeus впервые испытала сброс полезной нагрузки с экспериментального сверхзвукового беспилотника / © Hermeus

Испытания состоялись на полигоне в штате Нью-Мексико в рамках программы Hypersonic and High-Cadence Airborne Testing Capabilities (HyCAT), реализуемой Управлением оборонных инноваций Министерства обороны США.

Аппарат Quarterhorse Mk 2.1 / © Hermeus

Во время полета аппарат Quarterhorse Mk 2.1 выполнил сброс инертного макета авиационного средства поражения. На опубликованных кадрах видно, как напоминающий ракету образец с раскладывающимися хвостовыми стабилизаторами выходит из цилиндрического контейнера, установленного под центральной частью фюзеляжа аппарата.

© Hermeus

При этом, несмотря на слово «Гиперзвуковой» (Hypersonic) в названии программы HyCAT, данных о том, что отделение полезной нагрузки происходило даже на сверхзвуковой скорости, не приводится. Кроме того, сам Quarterhorse Mk 2.1 конструктивно не рассчитан на достижение гиперзвуковых скоростей.

Испытание стало пятым полетом Quarterhorse Mk 2.1.

Программа Quarterhorse развивается поэтапно: на сегодняшний день создано уже три экспериментальных аппарата. Каждый из них проходит сравнительно короткий цикл летных испытаний, после чего его сменяет следующая, более совершенная модификация с улучшенными летными и скоростными характеристиками. Конечной целью проекта является создание гиперзвукового летательного аппарата, который будет использоваться в интересах исследовательских и испытательных программ Пентагона.