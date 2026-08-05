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Николай Головин
Николай Головин
5 августа, 12:42
Рейтинг: +407
Посты: 1062

Армия США перепрофилировала гигантскую пушку для ускорения испытаний гиперзвукового оружия

Армия США нашла новое применение амбициозному проекту сверхдальнобойной артиллерийской системы, который ранее был закрыт. Вместо создания «суперпушки» для поражения целей на расстоянии более 1 600 километров военные решили использовать ее в качестве испытательной платформы, способной значительно ускорить разработку гиперзвукового оружия и сократить расходы на дорогостоящие летные испытания.

Сообщество
# артиллерия
# оружие
# США
# технологии
Армия США перепрофилировала гигантскую пушку для ускорения испытаний гиперзвукового оружия / © U.S. Army
Армия США перепрофилировала гигантскую пушку для ускорения испытаний гиперзвукового оружия / © U.S. Army

Армия сообщила об успешном проведении на полигоне Юма (штат Аризона) первых боевых испытаний полномасштабной гиперзвуковой боевой части, запущенной с помощью артиллерийской системы. В основе установки лежит комплекс Heavy Artillery Test System (HATS) — либо его модифицированная версия, созданная в рамках закрытой программы Strategic Long Range Cannon (SLRC). Изначально эта гигантская пушка разрабатывалась как оружие, способное поражать цели на дальности более 1 600 километров, однако после отмены проекта получила шанс обрести вторую жизнь уже в роли испытательного стенда.

По данным ведомственного издания полигона Юма The Outpost, нынешние испытания стали первой успешной демонстрацией запуска полноразмерной гиперзвуковой боевой части из так называемой «артиллерийской испытательной системы». Вместо дорогостоящего запуска полноценной гиперзвуковой ракеты инженеры используют мощную пушку, которая разгоняет боевую часть до очень высокой скорости перед столкновением с целью. Это позволяет исследовать ее поражающие свойства в контролируемых условиях. 

Концепт разрабатывался около двух лет. Его цель — создать, как заявляют в армии США, «высокопроизводительный альтернативный метод оценки поражающих характеристик при реальных скоростях и масштабах». Хотя военные не раскрывают, какой скорости удалось достичь во время испытаний и когда именно они состоялись, сама идея достаточно проста. Значительная часть разрушительной силы гиперзвукового оружия обусловлена колоссальной кинетической энергией, которую оно несет при ударе по цели. Во многих случаях именно эта энергия играет не меньшую роль, чем сравнительно небольшая по массе боевая часть.

Использование крупнокалиберной пушки позволяет воспроизвести финальную фазу полета гиперзвукового оружия без необходимости расходовать дорогостоящую ракету стоимостью в миллионы долларов или проводить запуск с авиационной платформы.

Военные считают, что новая технология способна значительно ускорить создание перспективных гиперзвуковых систем. Вместо того чтобы полагаться исключительно на редкие и чрезвычайно дорогие испытательные пуски ракет, разработчики смогут регулярно получать необходимые данные о воздействии боевой части на цель с помощью значительно более дешевых артиллерийских запусков уже на ранних этапах разработки.

Пока остается неизвестным, насколько точно испытания с запуском из пушки воспроизводят реальные условия полета гиперзвуковой ракеты, а также каких скоростей удалось достичь разработчикам. Именно эти параметры определят, насколько востребованной окажется новая технология в будущих программах Пентагона.

Впрочем, любое решение, способное ускорить создание гиперзвукового оружия, сегодня имеет для США особое значение. Особенно на фоне того, что, по мнению многих западных аналитиков, именно Китай в настоящее время занимает лидирующие позиции в области разработки и внедрения гиперзвуковых вооружений.

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