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На испанском пляже нашли мраморную голову Венеры

На пляже в Аликанте (Испания) во время прокладки траншеи рабочие нашли мраморную голову Венеры. Предположительно, она датируется I–II веками нашей эры. Голову уже хотят превратить в новый символ города.

Венера из Аликанте / © Ayuntamiento de Alicante

Обнаружили голову рабочие, когда экскаватор копал траншею. Они сразу остановили работы и доложили о находке. Однако рабочие все-таки допустили ошибку, не предупредив археологическую компанию ARPA, которая должна была контролировать работы.

Голова при этом сохранилась в хорошем состоянии. На верхней части головы заметны следы двух креплений, а нос и подбородок пострадали. Сейчас Венера находится в Музее современного искусства Аликанте (MACA). Местные специалисты продолжают изучать скульптуру.

Исследователи уверены, что голова была частью статуи, а не бюста. Вероятно, она принадлежала состоятельному человеку, который мог позволить себе мрамор, привезенный из греческих каменоломен или из итальянской Каррары. При этом ученые практически не сомневаются, что это именно Венера. На это указывает ее прическа — волосы собраны в пучок на затылке.

Теперь исследователям предстоит установить дальнейшие детали. В том числе, они попробуют установить ее происхождение. Проблема в том, что голову нашли в так называемом перемешанном слое грунта, а не в археологическом слое с понятным контекстом.

Траншею рабочие копали недалеко от археологического объекта Альмадраба. Вероятно, в этом районе находилась римская вилла. Поблизости уже находили керамику, амфоры и монеты.

Венера из Аликанте / © Ernesto Caparrós, Ayuntamiento de Alicante

При этом рабочие нашли голову 11 мая. Однако муниципальный советник по культуре Найма Бельдждали 27 мая заявила, что голову обнаружили 20 мая. Когда разгорелся политический скандал, она признала, что ошиблась. К моменту, когда общественность узнала о находке, траншею уже залили бетоном.

Кроме того, местные власти не хотят признавать первооткрывателями рабочих, обнаруживших Венеру. Однако они сами требуют признать их заслуги и установить памятную табличку.