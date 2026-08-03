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Ударный беспилотник Kızılelma впервые применил вооружение из внутренних отсеков

Ударный беспилотник Kızılelma впервые применил вооружение из внутренних отсеков / © Baykar

Ранее перспективный ударный БПЛА уже демонстрировал возможности поражения наземных и воздушных целей, используя вооружение, размещенное на внешних подкрыльевых узлах подвески. Теперь аппарат сделал очередной важный шаг в развитии, применив вооружение, скрытое внутри фюзеляжа.

Во время испытаний Kızılelma сбросил корректируемую авиабомбу Teber-82 и планирующую авиабомбу Tolun-P из внутренних отсеков вооружения, успешно поразив заранее обозначенные наземные цели.

Испытания стали еще одной знаковой вехой в истории программы. Kızılelma стал первым беспилотным летательным аппаратом класса «истребитель», ориентированным прежде всего на ведение воздушного боя, который продемонстрировал применение вооружения из внутренних отсеков. Ранее аппарат уже вошел в историю как первый боевой беспилотник этого класса, сумевший уничтожить воздушную цель ракетой класса «воздух–воздух».

Стоит отметить, что другой турецкий ударный беспилотник — ANKA-III — также успешно выполнял сброс авиабомбы TOLUN из внутренних отсеков ещё в январе 2025 года.

За последнее время программа Kızılelma достигла еще нескольких важных этапов развития. Беспилотник получил радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Murad-100A (AESA), современную оптико-электронную систему сопровождения целей Toygun EOTS, а также прошел испытания по взаимодействию с пилотируемыми самолетами M-346A в рамках концепта совместного применения пилотируемой и беспилотной авиации.