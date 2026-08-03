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Ударный беспилотник Kızılelma впервые применил вооружение из внутренних отсеков
Турецкий ударный беспилотный летательный аппарат Baykar Kızılelma впервые успешно выполнил сброс боеприпасов из внутренних оружейных отсеков.
Ранее перспективный ударный БПЛА уже демонстрировал возможности поражения наземных и воздушных целей, используя вооружение, размещенное на внешних подкрыльевых узлах подвески. Теперь аппарат сделал очередной важный шаг в развитии, применив вооружение, скрытое внутри фюзеляжа.
Во время испытаний Kızılelma сбросил корректируемую авиабомбу Teber-82 и планирующую авиабомбу Tolun-P из внутренних отсеков вооружения, успешно поразив заранее обозначенные наземные цели.
Испытания стали еще одной знаковой вехой в истории программы. Kızılelma стал первым беспилотным летательным аппаратом класса «истребитель», ориентированным прежде всего на ведение воздушного боя, который продемонстрировал применение вооружения из внутренних отсеков. Ранее аппарат уже вошел в историю как первый боевой беспилотник этого класса, сумевший уничтожить воздушную цель ракетой класса «воздух–воздух».
Стоит отметить, что другой турецкий ударный беспилотник — ANKA-III — также успешно выполнял сброс авиабомбы TOLUN из внутренних отсеков ещё в январе 2025 года.
За последнее время программа Kızılelma достигла еще нескольких важных этапов развития. Беспилотник получил радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой Murad-100A (AESA), современную оптико-электронную систему сопровождения целей Toygun EOTS, а также прошел испытания по взаимодействию с пилотируемыми самолетами M-346A в рамках концепта совместного применения пилотируемой и беспилотной авиации.
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