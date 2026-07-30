Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
В каких странах нет долларовых миллиардеров
Во всем мире проживает более трех тысяч миллиардеров. На карте отмечены страны и территории, в которых официально нет людей с таким состоянием.
По версии Forbes, по состоянию на 30 июля в мире насчитывается 3373 миллиардера. Около половины из них проживают в трех странах — в США, Китае и Индии.
Большинство европейских государств имеют хотя бы одного миллиардера. В 2025 году в число таких стран вошла Албания. Ее теперь представляет бизнесмен Самир Мане. При этом ни одного миллиардера не оказалось в таких странах, как Беларусь, Литва, Молдова, Черногория, Сербия и Словения.
Любопытная ситуация сложилась с Мальтой. Forbes не указывает ни одного миллиардера из этой страны. Однако некоторые сверхбогатые люди из других стран стали гражданами Мальты благодаря «золотым паспортам».
Большинство стран Африки не имеют долларовых миллиардеров. Исключениями стали Алжир, Египет, Зимбабве, Марокко, Нигерия, Танзания, Эсватини и Южно-Африканская Республика. ЮАР, например, в списке представляют восемь человек.
Без миллиардеров оказались многие страны Карибского бассейна, в том числе Куба, Багамы и Доминика. В Южной Америке миллиардеров нет, например, в Боливии, Парагвае и Эквадоре.
Экономика Азии активно развивается, а вместе с ней появляются новые миллиардеры, но не во всех странах. Например, в списке Forbes нет ни одного представителя Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Авторы карты не отметили Кыргызстан, однако там также нет миллиардеров. При этом на карте выделен Афганистан, но Forbes указывает Мирваиса Азизи с состоянием 1,4 миллиарда долларов. Правда, стоит отметить, что живет Азизи в Дубае.
В Океании оказалось не так много стран с миллиардерами. В список Forbes попали лишь представители Австралии и Новой Зеландии.
В других рейтингах перечень стран может отличаться. Составители рейтингов используют разные критерии для оценки состояния. Также они по-разному определяют, к какой стране относить некоторых миллиардеров. Кроме того, в некоторых странах могут проживать сверхбогатые люди, но из-за непрозрачности состояния они не попадают в официальные рейтинги.
Сексуальная удовлетворенность женщин оказалась намного сильнее связана не с тем, насколько легко достигается оргазм, а с тем, чтобы это происходило именно с партнером. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие данные почти 28 тысяч пользовательниц приложения Flo.
Ученые из Сколтеха (группа ВЭБ.РФ) и их коллеги из Университета ИТМО и НИУ ВШЭ впервые продемонстрировали прямую электрическую накачку поляритонного лазера на основе галогенидного перовскитного микрокристалла, полученного из раствора. Результаты исследования представляют собой решение давней проблемы физики полупроводников и оптоэлектроники, которая десятилетиями оставалась препятствием на пути к решению технологической задачи: создать недорогие неэпитаксиальные лазерные диоды, работающие под непрерывным электрическим током. Такие устройства найдут применение в оптических сенсорах и спектроскопии, высокоскоростных вычислениях и энергоэффективных нейроморфных компьютерах.
Коллектив физиков-теоретиков из МФТИ обратился к одному из самых старых и упрямых сюжетов квантовой физики — парадоксу Клейна. Им удалось показать, что электрический ток, который сильное поле «выманивает» из пустоты, определяется тем, что именно называть частицами.
Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
30 Декабря, 2015
Солнечная система: обзор 2015 года
19 Октября, 2013
25 самых щедрых компаний
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии