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В каких странах нет долларовых миллиардеров

Во всем мире проживает более трех тысяч миллиардеров. На карте отмечены страны и территории, в которых официально нет людей с таким состоянием.

В каких странах нет долларовых миллиардеров / © Reddit

По версии Forbes, по состоянию на 30 июля в мире насчитывается 3373 миллиардера. Около половины из них проживают в трех странах — в США, Китае и Индии.

Большинство европейских государств имеют хотя бы одного миллиардера. В 2025 году в число таких стран вошла Албания. Ее теперь представляет бизнесмен Самир Мане. При этом ни одного миллиардера не оказалось в таких странах, как Беларусь, Литва, Молдова, Черногория, Сербия и Словения.

Любопытная ситуация сложилась с Мальтой. Forbes не указывает ни одного миллиардера из этой страны. Однако некоторые сверхбогатые люди из других стран стали гражданами Мальты благодаря «золотым паспортам».

Большинство стран Африки не имеют долларовых миллиардеров. Исключениями стали Алжир, Египет, Зимбабве, Марокко, Нигерия, Танзания, Эсватини и Южно-Африканская Республика. ЮАР, например, в списке представляют восемь человек.

Без миллиардеров оказались многие страны Карибского бассейна, в том числе Куба, Багамы и Доминика. В Южной Америке миллиардеров нет, например, в Боливии, Парагвае и Эквадоре.

Экономика Азии активно развивается, а вместе с ней появляются новые миллиардеры, но не во всех странах. Например, в списке Forbes нет ни одного представителя Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Авторы карты не отметили Кыргызстан, однако там также нет миллиардеров. При этом на карте выделен Афганистан, но Forbes указывает Мирваиса Азизи с состоянием 1,4 миллиарда долларов. Правда, стоит отметить, что живет Азизи в Дубае.

В Океании оказалось не так много стран с миллиардерами. В список Forbes попали лишь представители Австралии и Новой Зеландии.

В других рейтингах перечень стран может отличаться. Составители рейтингов используют разные критерии для оценки состояния. Также они по-разному определяют, к какой стране относить некоторых миллиардеров. Кроме того, в некоторых странах могут проживать сверхбогатые люди, но из-за непрозрачности состояния они не попадают в официальные рейтинги.