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Олег Гончар
Олег Гончар
30 июля, 06:54
Рейтинг: +880
Посты: 2537

Китай впервые показал запуск гиперзвуковой ракеты YJ-20 с эсминца Type 052D

Китай впервые продемонстрировал пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с эсминца проекта Type 052D. Ранее считалось, что этим оружием оснащаются только более крупные эсминцы Type 055, однако новые кадры свидетельствуют о намерении ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) значительно расширить число носителей этой ракеты.

Сообщество
# Китай
# оружие
# ракеты
# технологии
# флот
Китай впервые показал запуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с эсминца Type 052D / © НОАК
Китай впервые показал запуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с эсминца Type 052D / © НОАК

На опубликованном китайскими военными видеоролике показан запуск ракеты YJ-20 из универсальной вертикальной пусковой установки, расположенной в носовой части эсминца Type 052D. После холодного старта ракета выбрасывается из шахты с помощью газогенератора, затем включается ее твердотопливный маршевый двигатель, и она стремительно набирает скорость. Кадры поражения цели не демонстрируются.

YJ-20 считается одной из самых современных китайских гиперзвуковых противокорабельных ракет. Она рассчитана на выполнение непредсказуемых маневров на заключительном участке полета, что значительно затрудняет ее перехват современными корабельными средствами противоракетной обороны. 

Китайские государственные СМИ также сообщали, что YJ-20 может использовать конический гиперзвуковой планирующий блок: после разгона ракетным ускорителем он выходит на большую высоту, а затем планирует к цели, активно маневрируя практически до момента поражения. Предполагается, что наведение осуществляется с использованием спутниковой навигации и коррекции курса на маршевом участке, после чего включается активная радиолокационная и/или инфракрасная головка самонаведения.

Если YJ-20 действительно будет массово интегрирована на Type 052D, гиперзвуковое оружие получат десятки кораблей, что заметно усилит ударные возможности китайского флота в западной части Тихого океана.

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