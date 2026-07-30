Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Китай впервые показал запуск гиперзвуковой ракеты YJ-20 с эсминца Type 052D
Китай впервые продемонстрировал пуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты YJ-20 с эсминца проекта Type 052D. Ранее считалось, что этим оружием оснащаются только более крупные эсминцы Type 055, однако новые кадры свидетельствуют о намерении ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) значительно расширить число носителей этой ракеты.
На опубликованном китайскими военными видеоролике показан запуск ракеты YJ-20 из универсальной вертикальной пусковой установки, расположенной в носовой части эсминца Type 052D. После холодного старта ракета выбрасывается из шахты с помощью газогенератора, затем включается ее твердотопливный маршевый двигатель, и она стремительно набирает скорость. Кадры поражения цели не демонстрируются.
YJ-20 считается одной из самых современных китайских гиперзвуковых противокорабельных ракет. Она рассчитана на выполнение непредсказуемых маневров на заключительном участке полета, что значительно затрудняет ее перехват современными корабельными средствами противоракетной обороны.
Китайские государственные СМИ также сообщали, что YJ-20 может использовать конический гиперзвуковой планирующий блок: после разгона ракетным ускорителем он выходит на большую высоту, а затем планирует к цели, активно маневрируя практически до момента поражения. Предполагается, что наведение осуществляется с использованием спутниковой навигации и коррекции курса на маршевом участке, после чего включается активная радиолокационная и/или инфракрасная головка самонаведения.
Если YJ-20 действительно будет массово интегрирована на Type 052D, гиперзвуковое оружие получат десятки кораблей, что заметно усилит ударные возможности китайского флота в западной части Тихого океана.
Ученые из Сколтеха (группа ВЭБ.РФ) и их коллеги из Университета ИТМО и НИУ ВШЭ впервые продемонстрировали прямую электрическую накачку поляритонного лазера на основе галогенидного перовскитного микрокристалла, полученного из раствора. Результаты исследования представляют собой решение давней проблемы физики полупроводников и оптоэлектроники, которая десятилетиями оставалась препятствием на пути к решению технологической задачи: создать недорогие неэпитаксиальные лазерные диоды, работающие под непрерывным электрическим током. Такие устройства найдут применение в оптических сенсорах и спектроскопии, высокоскоростных вычислениях и энергоэффективных нейроморфных компьютерах.
Новый эксперимент показал, что собаки далеко не всегда готовы помогать людям бескорыстно. Ожидание вкусной награды влияет на поведение этих животных гораздо сильнее.
Примерно 1,4 миллиона лет назад группа древних приматов прошла по илистой отмели вдоль берега древнего озера Лореньянг на территории нынешней Кении и оставила после себя цепочку отпечатков ног. Позже отпечатки покрыли осадки, что позволило им сохраниться до наших дней. Авторы нового исследования изучили эту цепочку и сделали вывод, что по строению стопы и особенностям походки следы больше напоминают следы Paranthropus boisei, тогда как размеры тела гомининов, оставивших их, ближе к оценкам для Homo erectus. Именно это противоречие пока не позволяет уверенно определить, какому виду они принадлежат.
Бывшие сотрудники NASA констатировали, что последнее видео испытаний крупнейшего космического корабля в истории снова показало проблемы и ограничения его теплового щита. С их точки зрения, любая из существующих технологий такого типа слишком сложна для реализации замысла Илона Маска о быстрой и безремонтной многоразовости Starship.
Американские ученые установили, что привычка регулярно пить кофе значительно снижает риск развития цирроза, рака печени и печеночных патологий. Новые данные помогают объяснить биохимические механизмы, стоящие за защитным эффектом этого напитка.
Правильно подобранные звуковые последовательности способны не только стимулировать рост растений, но и влиять на их урожайность. К такому выводу пришли авторы нового исследования. Они разработали технологию, которая позволяет воздействовать на процессы развития растений через акустические сигналы без использования генной инженерии или химикатов. В экспериментах добились повышения урожайности мяты, сои, болгарского перца и конопли.
Видеосервисы стали неотъемлемой частью жизни россиян. В 2026 году охваты большинства платформ продолжают расти, в том числе YouTube.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Древнеримские инженеры проложили колоссальную сеть дорог через Европу, Северную Африку и Ближний Восток, многие участки которой до сих пор поражают безупречной прямолинейностью. Секрет строительства заключался в использовании трех особых геодезических инструментов, с помощью которых разбивали местность на ровные отрезки и размечали трассы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
19 Марта, 2018
Неизлечимо ипохондричная болезнь
2 Февраля, 2018
Если завтра конец света
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии