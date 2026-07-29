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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
29 июля, 15:57
Рейтинг: +282
Посты: 986

Видео: Самка дельфина шесть дней не расставалась с телом умершего детеныша

В Индийском океане самка дельфина отказалась оставлять погибшего детеныша. Она удерживала его тело в течение шести дней.

Сообщество
# дельфин
# млекопитающие
# морские животные
# поведение животных
© Rodney Peterson / SWNS
© Rodney Peterson / SWNS

Директор Geographe Marine Research Родни Питерсон рассказал, что самка дельфина по имени Фрэггл зимой родила детеныша, однако он погиб. Исследователи полагают, у него возникли проблемы с дыханием, которые могли усугубиться из-за низкой температуры, но точную причину смерти они пока не установили. 

Исследователи следили за Фрэггл шесть дней, и все это время она не покидала тело своего детеныша. Все это время за ней следовала стая из 14 дельфинов.

Это не первый детеныш, которого потеряла эта самка дельфина. Узнав, что она беременна, исследователи стали наблюдать за ней. Так им удалось заснять трогательную сцену на видео.

© Rodney Peterson / SWNS

Питерсон отмечает, что многие дельфины, родившиеся зимой, погибают. При этом эти морские млекопитающие тяжело переживают потерю детенышей. Некоторые самки из-за этого отказываются от еды в течение нескольких дней.

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