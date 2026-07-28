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Amazon запросила разрешение на запуск 5105 спутников для прямой связи со смартфонами
Amazon Leo подала заявку в Федеральную комиссию по связи США (FCC) на развертывание группировки из 5 105 новых спутников, которые будут использовать радиочастотный спектр Globalstar для предоставления услуг голосовой связи, передачи данных, обмена сообщениями и экстренной связи непосредственно мобильным устройствам.
Новая система позволит подключать смартфоны и другие совместимые устройства напрямую через спутники, обеспечивая связь в районах, где отсутствует покрытие сотовых сетей. Согласно заявке, компания планирует создать спутниковую систему Amazon Leo Direct-to-Device (D2D), развертывание которой должно начаться в 2028 году.
Система D2D будет работать совместно со спутниковыми группировками первого и второго поколений Amazon Leo, а также с созвездиями Globalstar HIBLEO и C-3, обеспечивая прямое подключение совместимых мобильных устройств к спутниковой сети.
Основная спутниковая система Amazon Leo призвана сократить этот цифровой разрыв, предоставляя высокоскоростной широкополосный интернет с низкой задержкой частным пользователям, предприятиям и государственным организациям. Для подключения к сети будут использоваться компактные терминалы Leo Nano, Leo Pro и Leo Ultra.
Система Leo D2D станет дополнением к этим услугам, обеспечивая высокоскоростное соединение непосредственно со смартфонами и другими совместимыми устройствами.
Помимо обычной мобильной связи, технология позволит:
- поддерживать связь во время ликвидации последствий стихийных бедствий;
- управлять глобальными транспортными и логистическими парками;
- обеспечивать связь на удаленных промышленных объектах;
- подключать датчики интернета вещей (IoT);
- отправлять экстренные сообщения при недоступности наземной инфраструктуры.
В настоящее время Amazon Leo разворачивает спутниковую систему широкополосного доступа первого поколения. На орбите уже находятся более 390 спутников, что, по заявлению компании, обеспечивает достаточное покрытие для начала предоставления услуг фиксированного спутникового интернета в первых регионах уже до конца текущего года.
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