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Юлия Николаева
Юлия Николаева
28 июля, 07:28
Рейтинг: +160
Посты: 246

Antares привлекла 470 миллионов долларов на развертывание военных микрореакторов

Компания Antares объявила о привлечении 470 миллионов долларов (примерно 36,85 миллиарда рублей) в рамках раунда финансирования. Полученные средства позволят компании перейти от успешных испытаний реактора к развертыванию полноценных энергетических систем для оборонной и космической отраслей. Первые микрореакторы планируется установить на военных объектах США уже в 2028 году.

Сообщество
# технологии
# финансы
# экономика
# ядерная энергия
Проект микрореактора / © Antares 
Проект микрореактора / © Antares 

Финансирование привлекли всего через несколько недель после того, как реактор Mark-0 компании достиг состояния критичности в Национальной лаборатории Айдахо. Это стало первым за более чем 40 лет случаем, когда разработанный частной компанией американский реактор, не относящийся к реакторам на легкой воде, достиг критичности. Компания выполнила этот этап в соответствии с графиком, подтвердив работоспособность физических расчетов реактора, системы управления реактивностью и измерительной аппаратуры на полномасштабной активной зоне, использующей трехструктурное изотропное топливо из частиц, в ядре которых находится обогащенный оксикарбид урана, заключенный в слои оболочек из углерода и керамики.

Разрабатываемые компанией микрореакторы рассчитаны на многолетнюю автономную работу без дозаправки топливом, обеспечивая непрерывное электроснабжение объектов, для которых надежность энергоснабжения имеет критическое значение. По словам разработчиков, компания делает ставку не на разовую демонстрацию технологии, а на создание систем, способных длительное время работать в реальных условиях эксплуатации.

Новые средства будут направлены на переход от экспериментального реактора к серийным энергетическим установкам. В 2027 году компания намерена представить Mark-1 — первый реактор Antares, предназначенный для выработки электроэнергии, а уже в 2028 году начать поставки первых систем заказчикам из оборонного сектора, включая Военно-воздушные силы США.

Микрореакторы Antares специально разрабатываются для подобных задач и призваны устранить одну из растущих проблем национальной безопасности США. Сегодня многие американские военные объекты зависят от гражданских электросетей, которые испытывают все большую нагрузку из-за роста энергопотребления, экстремальных погодных явлений и потенциальных угроз со стороны террористов.

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