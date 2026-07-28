Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Первый беспилотный истребитель Fury сошел с конвейера одного из крупнейших центров выпуска автономных боевых систем в США

Американская компания Anduril Industries, специализирующаяся на военных технологиях, объявила о завершении сборки первого истребителя Fury, произведенного на новом предприятии в штате Огайо. Это важная веха в развитии производственного комплекса Arsenal-1, который должен стать одним из крупнейших центров выпуска автономных боевых систем в США.

Полуавтономный боевой самолет Fury / © Anduril Industries

Первый самолет сошел с конвейера 27 июля — всего через 557 дней после того, как компания объявила о строительстве завода в округе Пикэуэй. Серийное производство стартовало еще в марте, что на три месяца раньше первоначального графика, согласно которому запуск планировался на июль.

Fury (обозначение FQ-44) представляет собой полуавтономный боевой самолет, разрабатываемый компанией Anduril для Военно-воздушных сил США. В июне ВВС выбрали Fury для перехода к этапу серийного производства, приблизив программу к принятию самолета на вооружение.

По данным компании, существующая производственная линия Arsenal-1 уже способна выпускать до 150 самолетов Fury в год. При этом путь от объявления о строительстве предприятия до получения разрешений, возведения корпусов, установки оборудования, набора персонала и выпуска первого самолета занял менее двух лет.

После полного завершения строительства Arsenal-1 станет современным промышленным комплексом площадью 465 тысяч квадратных метров рядом с международным аэропортом Рикенбакер. Комплекс получит прямой доступ к взлетно-посадочной полосе, что позволит проводить испытания и доводку новой техники непосредственно на месте производства.

Запуск производства Fury стал частью масштабной стратегии штата Огайо по развитию авиационной и оборонной промышленности. Власти стремятся привлекать компании, способные быстро переходить от разработки перспективных технологий к их серийному выпуску.