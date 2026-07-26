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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
26 июля, 21:03
Рейтинг: +272
Посты: 978

Какие профессии ИИ пока не может заменить

В последние годы эксперты все чаще выражают тревогу, что искусственный интеллект угрожает рабочим местам людей. На инфографику попали профессии, наименее уязвимые перед современными технологиями.

Сообщество
# Инфографики
# искусственный интеллект
# работа
# Рейтинги
Какие профессии ИИ пока не может заменить / © Julie Peasley, Voronoi
Какие профессии ИИ пока не может заменить / © Julie Peasley, Voronoi

Не все рабочие места одинаково легко автоматизировать. Среди барьеров эксперты выделяют, в том числе непредсказуемость, необходимость выполнять работу физически, потребность в доверии между специалистом и человеком, а также трудности с лицензированием и регулированием. Кроме того, некоторые виды работы требует высокого уровня квалификации.

Сервис Job Zone Risk разработал собственный индекс устойчивости к искусственному интеллекту (AIJRI). Чем выше значение индекса, тем меньше профессии угрожает искусственный интеллект. 

В список наиболее устойчивых профессий вошли рабочие специальности, медицинские работники и исследователи безопасности искусственного интеллекта. Многие представители этих профессий должны выполнять работу своими руками, находясь лично на рабочем месте. Кроме того, некоторые задачи люди не готовы доверить искусственному интеллекту.

Возглавили рейтинг специалисты по монтажу и ремонту линий электропередачи. AIJRI этой профессии составляет 91,6. Сложно будет заменить и инженеров по испытаниям железнодорожной сигнализации. Также в безопасности находятся специалисты, работающие с самим искусственным интеллектом.

В число устойчивых профессий попали приемные родители, монтажники, электрики и хирурги-травматологи. Также в число устойчивых к ИИ профессий вошла одна неожиданная — координатор интимных сцен.

Влияние искусственного интеллекта на некоторые профессии уже ощущается. Сильнее всего искусственный интеллект угрожает офисным работникам, чья работа связана с документооборотом, составлением расписаний, поддержкой клиентов или обработкой данных.

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