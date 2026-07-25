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В Атлантике может сформироваться редкая Ла-Нинья одновременно с супермощным Эль-Ниньо
Ученые ожидают, что набирающий силу в Тихом океане Эль-Ниньо может стать одним из сильнейших за все время наблюдений. Однако климатологи заговорили и о возможном формировании необычного явления в Атлантическом океане — Ла-Ниньи.
Ла-Нинья — погодное явление, возникающее в результате колебаний температуры океана. Сильные ветры переносят теплую воду по поверхности океана, а холодная вода поднимается на поверхность.
Это явление не такое уж редкое — в Тихом океане оно возникает каждые несколько лет. Теперь же климатологи не исключают формирование более редкой — атлантической Ла-Ниньи.
Доцент кафедры океанических наук Университета Майами (США) Франц Филип Тухен отметил, что пока еще рано говорить об атлантической Ла-Ниньи как о свершившемся факте. Однако в отдельных районах Атлантики ученые уже зафиксировали аномально низкие температуры. Тухен оценил вероятность формирования атлантической Ла-Ниньи как высокую, если условия не изменятся.
Тихоокеанская Ла-Нинья оказывает влияние на климат во многих регионах мира, при этом влияние атлантической чаще бывает локальным. Увеличивается количество осадков в странах Западной Африки и в регионе Сахеля. На северо-востоке Бразилии, напротив, дождей становится меньше.
Также в районе Кабо-Верде может снизиться активность тропических циклонов, что косвенно может повлиять на США. Именно в этом регионе часто зарождаются ураганы, достигающие Карибского бассейна и побережья Мексиканского залива. Уменьшение активности циклонов в восточной части Атлантики может снизить и вероятность ураганов.
Атлантическую Ла-Нинью ученые пока рассматривают лишь как один из возможных сценариев. Тихоокеанский Эль-Ниньо, тем временем, уже развивается. По прогнозам климатологов явление будет еще усиливаться. Супер-Эль-Ниньо происходят редко. Исследователи не исключают, что это событие может войти в число крупнейших за всю историю наблюдений.
Процессы в Тихом и Атлантическом океанах нельзя назвать полностью независимыми. Как пояснил Тухен, между океанами существует связь через атмосферу. Явления в них начинают формироваться сами по себе, но в какой-то момент они могут начать влиять друг на друга.
Во время Эль-Ниньо происходит потепление поверхностных вод вдоль экватора в Тихом океане. Восточные ветры над Атлантикой усиливаются. Волнение океана становится активнее, из-за чего более холодные глубинные воды поднимаются к поверхности. Вода охлаждается, что может способствовать развитию атлантической Ла-Ниньи.
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