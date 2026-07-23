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Елизавета Завьялова
Елизавета Завьялова
23 июля, 18:42
Рейтинг: +267
Посты: 962

Инфографика: где в ЕС больше всего доверяют национальным правительствам

Не все европейцы одинаково положительно относятся к правительствам. На инфографике показана доля жителей стран Европейского союза, доверяющих своим национальным правительствам.

Сообщество
# Европа
# Евросоюз
# Инфографики
# карта
Инфографика: где в ЕС больше всего доверяют национальным правительствам / © depredador93
Инфографика: где в ЕС больше всего доверяют национальным правительствам / © depredador93

По данным Евробарометра, средний уровень доверия правительствам составил 37%. При этом в некоторых странах своим правительствам доверяли менее четверти жителей, а где-то этот показатель достигал 75%. 

Лидером в этом рейтинге оказался Люксембург. Там 75% респондентов заявили, что «скорее доверяют» правительству страны. Также более половины жителей заявили о доверии правительству в Дании (59%), в Португалии (54%), на Мальте (52%) и в Австрии (51%).

На другой стороне рейтинга оказались Греция и Франция. В этих странах по 21% жителей сообщили о доверии правительству. Кроме того, относительно низкий уровень доверия показали Болгария (22%), Латвия (25%) и Словения (27%).

Евробарометр проводил исследование в марте-апреле 2026 года. В опросе приняли участие более 26 тысяч респондентов из 27 стран Евросоюза.

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