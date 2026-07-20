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Пользователь случайно обнаружил древний метеоритный кратер, изучая Google Maps

Когда житель Канады Жоэль Лапуэнт планировал большое путешествие с палаткой по региону Кот-Нор в провинции Квебек, он внимательно изучал спутниковые снимки в Google Maps. В какой-то момент его внимание привлекла необычная круглая впадина, поразительно напоминавшая гигантский метеоритный кратер.

Кратер, который обнаружил житель Канады Жоэль Лапуэнт, изучая Google Maps / © Google Maps

«Мне очень часто пишут люди, уверенные, что нашли метеоритный кратер, но в 99 случаях из 100 это оказывается ошибкой, — рассказал изданию Live Science профессор планетарной геологии Университета Западного Онтарио Гордон Осински. — Этот случай — редкое исключение, которое показывает, что подобное действительно возможно».

После того как в 2024 году Лапуэнт связался с профессиональными исследователями и сообщил о своей находке, группа геологов отправилась обследовать труднодоступный район.

Добраться до предполагаемого кратера оказалось непросто. Из-за густой растительности и сложного рельефа гидросамолет не смог подойти к берегу и высадил исследователей более чем в 45 метрах от суши. Последний участок пути им пришлось преодолевать вброд, неся на себе все оборудование.

Чтобы подтвердить ударное происхождение объекта, ученые начали искать так называемые ударные конусы — характерные структуры в горных породах, возникающие под воздействием мощнейших ударных волн. Такие образования встречаются практически исключительно в местах падения крупных метеоритов или проведения ядерных испытаний. Уже на второй день экспедиции исследователям удалось обнаружить эти геологические «подписи».

Дополнительным доказательством стали, по словам Осински, «впечатляющие образцы» ударно-плавленых пород. При столкновении Земли с достаточно крупным астероидом могут расплавиться буквально десятки кубических километров земной коры. Последующий анализ показал, что ранее неизвестный кратер образовался около 390 миллионов лет назад в результате падения крупного метеорита.

Сегодня на Земле известно всего около 200 подтвержденных метеоритных кратеров, а найденный в Квебеке имеет диаметр примерно 24 километра, что делает его одним из наиболее значительных открытий последних лет.

На сегодняшний день в Канаде официально подтверждено существование 31 метеоритного кратера.