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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
15 июля, 08:29
Рейтинг: +676
Посты: 964

Спутники, алгоритмы и лесники: какой результат показал самый масштабный подсчет деревьев в мире

Деревья настолько привычны, что кажется, будто их никто никогда не пытался пересчитать. Однако ученые сделали именно это. Исследователи объединили данные спутникового дистанционного зондирования, алгоритмы искусственного интеллекта, результаты национальных лесных инвентаризаций и более 400 тысяч наземных измерений, чтобы получить наиболее точную оценку.

Сообщество
# Деревья
# лес
# статистика
# экология
Тропические леса Борнео (Калимантан) / © Wikimedia Commons 
Тропические леса Борнео (Калимантан) / © Wikimedia Commons 

Результат оказался впечатляющим: на Земле растет примерно 3,04 триллиона деревьев. Это примерно 390 деревьев на каждого жителя планеты. Однако сама цифра — лишь часть истории. Чтобы понять ее значение, важно разобраться, где сосредоточены эти леса, сколько деревьев человечество уже потеряло и почему сохранение существующих лесов зачастую важнее массовой посадки новых.

На протяжении десятилетий считалось, что на Земле растет около 400 миллиардов деревьев. Такая оценка основывалась главным образом на спутниковых снимках, которые показывают площадь лесов, но не позволяют определить, насколько густо растут деревья под пологом.

Ситуация изменилась, когда международная группа исследователей под руководством эколога Томаса Кроутера создала первую глобальную карту плотности деревьев. Для этого спутниковые данные были объединены с сотнями тысяч полевых измерений, проведенных практически на всех континентах, кроме Антарктиды.

В результате ученые пришли к выводу, что на нашей планете насчитывается около 3,04 триллиона деревьев — почти в восемь раз больше, чем предполагали предыдущие оценки. До сих пор эта работа считается одним из самых масштабных исследований мировых лесов.

Где находится больше всего деревьев?

Самая высокая плотность деревьев характерна для бореальных лесов северной Канады, Аляски, Скандинавии и России. Холодный климат способствует формированию густых хвойных лесов, где деревья располагаются очень плотно. Однако наибольшее общее количество деревьев сосредоточено в тропических и субтропических лесах Южной Америки, Центральной Африки и Юго-Восточной Азии. На эти регионы приходится более 40% всех деревьев Земли, поскольку они занимают огромные площади.

Особое место занимает Амазонский дождевой лес, который насчитывает сотни миллиардов деревьев и остаётся одной из самых богатых и разнообразных экосистем планеты.

Пожалуй, самая тревожная цифра связана не с тем, сколько деревьев сохранилось, а с тем, сколько уже исчезло. Согласно историческим моделям, с начала человеческой цивилизации Земля потеряла около 46% всех своих деревьев. Основными причинами стали расширение сельского хозяйства, рост городов, лесозаготовки, добыча полезных ископаемых и строительство инфраструктуры.

Процесс продолжается и сегодня. По оценкам ученых, ежегодно на планете исчезает более 15 миллиардов деревьев. Часть этих потерь компенсируется естественным восстановлением лесов и программами лесовосстановления, однако общая тенденция остается отрицательной, особенно в тропических регионах, где сосредоточено наибольшее биологическое разнообразие.

Оценка в 3,04 триллиона деревьев не является окончательной. Леса непрерывно изменяются: деревья растут, погибают, восстанавливаются после пожаров или вырубаются человеком. Новые спутниковые миссии, искусственный интеллект и современные методы картографирования позволяют ежегодно уточнять знания о состоянии мировых лесов.

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