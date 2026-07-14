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Олег Гончар
Олег Гончар
14 июля, 06:58
Рейтинг: +870
Посты: 2516

FAA завершило расследование аварии Super Heavy и открыло путь к новому полету Starship

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) завершило расследование аварии Super Heavy во время двенадцатого испытательного полета Starship. 

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
# ракеты
Пуск Starship / © SpaceX
Пуск Starship / © SpaceX

Согласно итоговому отчету, после штатного разделения ступеней и начала тормозного маневра на первой ступени Starship — Super Heavy — возникла цепная неисправность двигателей Raptor. Пять из 33 двигателей не смогли выполнить повторный запуск, из-за чего Super Heavy потеряла управление и упала в океан примерно в 310 километрах от расчетной точки посадки, столкнувшись с водой на сверхзвуковой скорости.

Специалисты FAA назвали две наиболее вероятные причины происшествия: чрезмерное тепловое воздействие на двигательный отсек и некорректную интерпретацию данных, поступавших с датчиков двигателей.

По итогам расследования SpaceX внедрила ряд технических доработок. Компания изменила алгоритм запуска двигателей Ship, модернизировала оборудование Super Heavy, а также обновила системы мониторинга двигателей, аварийного оповещения и алгоритмы прекращения полета, адаптировав их к одновременной работе большого числа двигателей.

Несмотря на возникшие проблемы, двенадцатый испытательный полет позволил добиться и нескольких важных успехов. Примерно через 40 секунд после разделения ступеней один из трех вакуумных двигателей Raptor верхней ступени вышел из строя. Тем не менее Ship смог выйти на расчетную суборбитальную траекторию, подтвердив способность продолжать полет даже при отказе одного двигателя. Однако именно из-за этой неисправности Ship не смог выполнить запланированный повторный запуск двигателя в космосе.

Утром 13 июля Федеральное управление гражданской авиации США объявило о завершении расследования инцидентов, произошедших во время двенадцатого испытательного полета. Регулятор признал предложенные SpaceX корректирующие меры достаточными и официально разрешил проведение тринадцатого испытательного полета Starship. Стартовое окно откроется в ночь на 17 июля по московскому времени.

Если тринадцатый полет завершится успешно, весьма вероятно, что уже в ходе следующего испытания SpaceX впервые попытается вернуть к стартовой площадке в Техасе Super Heavy, а возможно, и обе ступени версии Starship V3.

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