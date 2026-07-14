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Инженеры показали, как построят самый высокий жилой небоскреб в мире

При высоте 544 метра и 154 этажах Senna Tower превзойдет нью-йоркский Central Park Tower (472 метра) и станет самым высоким жилым небоскребом в мире. И строится он не в Дубае и не на Манхэттене, а на южном побережье Бразилии. Уже один этот факт меняет представление о перспективах высотного строительства в Латинской Америке.

Рендер небоскреба Senna Tower / © Lalalli Senna

Недавно инженеры представили небольшое видео, в котором показано, как специалисты построят Senna Tower.

© Senna Tower Official Site

Здание возведут на буронабивных сваях системы Auger Caster, уходящих более чем на 40 метров в глубину. Около пяти метров каждой сваи закреплены непосредственно в чрезвычайно прочном скальном основании. Для выполнения этих работ используется уникальная буровая установка стоимостью свыше 50 миллионов бразильских реалов (более 743 миллионов рублей) — техника, не имеющая аналогов в строительной отрасли страны.

Одним из наиболее важных технических новшеств Senna Tower станет система Tuned Mass Damper (TMD) — настроенный инерционный демпфер массы. Это первая подобная технология, применяемая в небоскребе Латинской Америки. По сути, TMD представляет собой огромный маятник, установленный в верхней части здания. Он компенсирует колебания, возникающие под действием ветра или сейсмической активности, повышая как безопасность конструкции, так и комфорт жителей.

Концепт небоскреба разработала бразильская художница Лалалли Сенна, племянница легендарного гонщика Формулы-1 Айртона Сенны. Фамилия Сенна имеет огромную эмоциональную ценность как для жителей Бразилии, так и для поклонников автоспорта по всему миру.