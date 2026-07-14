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Инженеры показали, как построят самый высокий жилой небоскреб в мире
При высоте 544 метра и 154 этажах Senna Tower превзойдет нью-йоркский Central Park Tower (472 метра) и станет самым высоким жилым небоскребом в мире. И строится он не в Дубае и не на Манхэттене, а на южном побережье Бразилии. Уже один этот факт меняет представление о перспективах высотного строительства в Латинской Америке.
Недавно инженеры представили небольшое видео, в котором показано, как специалисты построят Senna Tower.
Здание возведут на буронабивных сваях системы Auger Caster, уходящих более чем на 40 метров в глубину. Около пяти метров каждой сваи закреплены непосредственно в чрезвычайно прочном скальном основании. Для выполнения этих работ используется уникальная буровая установка стоимостью свыше 50 миллионов бразильских реалов (более 743 миллионов рублей) — техника, не имеющая аналогов в строительной отрасли страны.
Одним из наиболее важных технических новшеств Senna Tower станет система Tuned Mass Damper (TMD) — настроенный инерционный демпфер массы. Это первая подобная технология, применяемая в небоскребе Латинской Америки. По сути, TMD представляет собой огромный маятник, установленный в верхней части здания. Он компенсирует колебания, возникающие под действием ветра или сейсмической активности, повышая как безопасность конструкции, так и комфорт жителей.
Концепт небоскреба разработала бразильская художница Лалалли Сенна, племянница легендарного гонщика Формулы-1 Айртона Сенны. Фамилия Сенна имеет огромную эмоциональную ценность как для жителей Бразилии, так и для поклонников автоспорта по всему миру.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Международная команда ученых выяснила, что иногда взаимное вылизывание у кошек укрепляет социальные связи, но может служить и демонстрацией превосходства — способом давления или попыткой вытеснить более слабого соседа с удобного места. Открытие позволит по-новому взглянуть на социальную жизнь этих питомцев.
Ученые выяснили, почему интервальное голодание для многих оказывается эффективнее обычных диет. Исследование показало, что ограничение времени для приема пищи избавляет худеющего от изнуряющего ощущения жесткого контроля и при этом позволяет сбросить ровно столько же, сколько при скрупулезном подсчете калорий.
Кит живет двести лет, умеет пробивать головой полуметровый лед и поет океанский джаз голосом несмазанной дверной петли. Охотоморские гренландские киты — это не просто многотонные ледоколы. Это древние узники, которые остались жить в Охотском море со времен последнего оледенения. Это счастливцы, которые смогли пережить гарпуны китобоев XIX-XX веков, но сегодня уязвимы не меньше. Чтобы спасти этих поразительных китов, российским ученым и команде фонда «Природа и люди» приходится: считать хвосты, читать биографии по шрамам, прятать подростков от хищников, стрелять (спутниковыми метками) с парамоторов и тяжелых дронов. Рассказываем, как устроена жизнь гренландских китов России и кто помогает им не исчезнуть навсегда с лица планеты.
Деревья растут и люди стареют не потому, что идет время, а из-за происходящих внутри них процессов. Но можно ли сказать, что именно эти процессы порождают время? Ученый создал маленькую Вселенную, в которой дела обстоят именно так.
Вселенная может оказаться «замкнутой» глобальной структурой, где свет от далеких галактик способен возвращаться к наблюдателю с разных направлений. Именно такой сценарий не удалось исключить авторам нового масштабного обзора. Проверить его предсказания астрономы смогут уже в ближайшие годы.
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Американские ветеринары установили, что длина шага передних лап у пожилых собак отражает возрастные изменения в работе мозга. Когда у собак развивается деменция, шаги их передних лап становятся короче, причем эта связь не зависит от хронической боли в суставах.
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