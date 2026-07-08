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Инфографика: жители каких стран сильнее всего пострадают от повышения уровня моря к 2100 году

По прогнозам ученых, к 2100 году 200 миллионов человек будут жить на территориях, которые могут оказаться ниже уровня моря. На инфографике показано, жители каких стран пострадают сильнее всего.

Инфографика: жители каких стран сильнее всего пострадают от повышения уровня моря к 2100 году / © Statista

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, к 2100 году 200 миллионов человек будут жить на территориях, уязвимых к повышению уровня моря. Еще 160 миллионов человек будут чаще сталкиваться с ежегодными наводнениями.

По прогнозам ученых, больше всего людей от этого процесса пострадают в Китае — около 43 миллионов. Также в числе наиболее пострадавших стран могут оказаться Бангладеш (32 миллиона человек) и Индия (27 миллионов). Серьезной проблемой повышение уровня моря может стать также для Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Филиппин и Японии.

В Европе теоретически повышение уровня моря может сильнее всего затронуть Нидерланды (четыре миллиона человек). Также повышение уровня моря может стать серьезной проблемой для Великобритании (1,5 миллиона человек), Германии (один миллион), а также Турции, Франции и Италии (примерно по 500 тысяч человек в каждой стране).

Авторы исследования использовали модель, согласно которой средняя глобальная температура повысится на два градуса по Цельсию. Модель также не учитывала возможность ускоренного таяния ледниковых щитов.