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Инфографика: жители каких стран сильнее всего пострадают от повышения уровня моря к 2100 году
По прогнозам ученых, к 2100 году 200 миллионов человек будут жить на территориях, которые могут оказаться ниже уровня моря. На инфографике показано, жители каких стран пострадают сильнее всего.
Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Communications, к 2100 году 200 миллионов человек будут жить на территориях, уязвимых к повышению уровня моря. Еще 160 миллионов человек будут чаще сталкиваться с ежегодными наводнениями.
По прогнозам ученых, больше всего людей от этого процесса пострадают в Китае — около 43 миллионов. Также в числе наиболее пострадавших стран могут оказаться Бангладеш (32 миллиона человек) и Индия (27 миллионов). Серьезной проблемой повышение уровня моря может стать также для Вьетнама, Индонезии, Таиланда, Филиппин и Японии.
В Европе теоретически повышение уровня моря может сильнее всего затронуть Нидерланды (четыре миллиона человек). Также повышение уровня моря может стать серьезной проблемой для Великобритании (1,5 миллиона человек), Германии (один миллион), а также Турции, Франции и Италии (примерно по 500 тысяч человек в каждой стране).
Авторы исследования использовали модель, согласно которой средняя глобальная температура повысится на два градуса по Цельсию. Модель также не учитывала возможность ускоренного таяния ледниковых щитов.
Одной из главных анатомических особенностей эволюции рода Homo считается резкое увеличение объема черепной коробки за последние примерно два миллиона лет. За это время она в среднем увеличилась в три раза. Однако авторы нового исследования поставили под сомнение традиционную гипотезу, согласно которой этот процесс был результатом естественного отбора. По их мнению, он мог оказаться случайностью.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
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Анализ более 150 тысяч древних звезд Млечного Пути показал, что возраст космоса, судя по всему, близок к 13,8 миллиарда лет. Авторы нового исследования заключили, что сценарии, в которых Вселенную приходится делать заметно «моложе» ради решения хаббловского кризиса, плохо согласуются с наблюдениями. Это важно, поскольку возраст старейших светил — один из немногих независимых способов проверить космологические модели не по данным ранней Вселенной, а по объектам нашей собственной Галактики.
Сканирующая туннельная микроскопия достигла квантово-механического предела пространства-времени. Физики провели эксперимент и смоделировали перемещение одиночного электрона с атомарной точностью и скоростью в доли фемтосекунды. Результат показал границы применимости квантовых законов и объяснил механику сверхбыстрых процессов.
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Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
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