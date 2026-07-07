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Китай осуществил пуск баллистической ракеты с подлодки впервые за многие годы
Чрезвычайно редкий запуск китайской баллистической ракеты с подводной лодки стал демонстрацией стремительно растущего ядерного потенциала Пекина и послал недвусмысленный сигнал его стратегическим соперникам.
Китай впервые за многие годы, а возможно и десятилетия, осуществил пуск баллистической ракеты подводного базирования — предположительно JL-2 или JL-3 — в акваторию западной части Тихого океана. Столь редкое событие имеет большое политическое и военное значение, прежде всего для Соединенных Штатов и их союзников в Индо-Тихоокеанском регионе.
Запуск также подчеркивает продолжающееся масштабное наращивание китайского ядерного арсенала и ускоренное развитие морской составляющей стратегических ядерных сил страны.
Согласно официальному заявлению Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК), опубликованному 6 июля: «Одна из стратегических атомных подводных лодок Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая успешно выполнила запуск стратегической ракеты подводного базирования с учебной головной частью в назначенный район открытого моря в акватории Тихого океана. Учебная боеголовка точно поразила заранее определенный район падения. Данный пуск является плановым мероприятием ежегодной программы боевой подготовки. Соответствующие государства были заранее уведомлены. Испытание проведено в соответствии с международным правом и международной практикой и не направлено против какой-либо конкретной страны или объекта».
При этом китайская сторона не раскрыла район, из которого был произведен запуск.
Накануне испытаний китайские власти распространили сразу два предупреждения для судоходства, что может указывать на возможность запуска либо из северной части Южно-Китайского моря, либо из акватории Желтого моря. Согласно имеющейся информации, учебная боеголовка упала в западной части Тихого океана — к западу от Соломоновых Островов.
В официальном сообщении ВМС НОАК не указаны ни тип ракеты, ни конкретная подводная лодка, выполнившая запуск. Однако круг возможных носителей весьма ограничен.
Сегодня единственными стратегическими атомными ракетоносцами Китая являются подводные лодки проекта Type 094. По имеющимся данным, в составе флота находится не менее шести таких субмарин, а еще две строятся. Кроме того, Китай разрабатывает новое поколение стратегических ракетоносцев — проект Type 096, однако сроки его ввода в строй пока неизвестны. Официальный аккаунт China Military Bugle, являющийся одним из информационных ресурсов Народно-освободительной армии Китая, упомянул в публикации обе ракеты — JL-2 и JL-3, сопроводив сообщение архивными изображениями обоих комплексов. Опубликованные фотографии самого запуска не позволяют достоверно определить, какая именно ракета была использована. Публичных изображений новейшей JL-3 крайне мало, а внешне она очень похожа на свою предшественницу. Впервые JL-3 была официально представлена широкой публике лишь в прошлом году во время масштабного военного парада в Пекине, посвященного 80-летию победы Китая над Японией во Второй мировой войне. По оценке Министерства обороны США, максимальная дальность полета: JL-2 составляет примерно 7 200 километров, а JL-3 — примерно 10 000 километров.
Точное количество боевых блоков и их мощность официально не раскрываются. Независимые эксперты предполагают, что как JL-2, так и JL-3 способны оснащаться разделяющимися головными частями индивидуального наведения, а также моноблочными боеголовками повышенной мощности. Каждая атомная подводная лодка проекта Type 094 способна нести до 12 баллистических ракет.
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