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«Джеймс Уэбб» снял один из ярчайших объектов ночного неба

В честь четвертой годовщины начала научной эксплуатации космического телескопа «Джеймс Уэбб» NASA, Европейское космическое агентство (ESA) и Канадское космическое агентство (CSA) представили новые изображения хорошо известной галактики, которые наглядно демонстрируют уникальные возможности обсерватории.

Галактика Центавр A в объективе научных инструментов космического телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA / JPL-Caltech / J. Keene (SSC / Caltech)

Новые снимки галактики Центавр A (NGC 5128) показали, насколько эффективно телескоп «Джеймс Уэбб» способен проникать сквозь плотные облака космической пыли и раскрывать тайны Вселенной.

Галактика Центавр A в объективе научных инструментов космического телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA / JPL-Caltech / J. Keene (SSC / Caltech)

Расположенная примерно в 11 миллионах световых лет от Земли, Центавр A является одной из ближайших к нам крупных галактик со вспышкой звездообразования. Подобные объекты отличаются необычайно высокой скоростью рождения новых звезд, что, как считается, является следствием столкновения двух галактик.

Галактика Центавр A в объективе научных инструментов космического телескопа «Джеймс Уэбб» / © NASA / JPL-Caltech / J. Keene (SSC / Caltech)

Несмотря на десятилетия исследований, ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно природы Центавра A. Это один из самых ярких объектов ночного неба, однако его фундаментальная классификация остается предметом научных дискуссий. NASA считает NGC 5128 необычной эллиптической галактикой, и именно эта версия сегодня считается наиболее вероятной. Однако часть астрономов полагает, что объект правильнее относить к линзовидным галактикам. Кроме того, продолжаются споры даже о его точном расстоянии до Земли. Какой бы ни оказалась окончательная классификация, Центавр A представляет собой настоящую космическую лабораторию. Для сравнительно близкой к нашей галактики она отличается исключительно высокой активностью, что позволяет исследователям наблюдать процессы совместной эволюции галактик и сверхмассивных черных дыр. В центре NGC 5128 находится сверхмассивная черная дыра, которая непрерывно поглощает окружающее вещество, одновременно выбрасывая в космос мощнейшие струи высокоэнергетической плазмы. Эти релятивистские джеты оказывают огромное влияние на структуру всей галактики.

Помимо нынешней активности, Центавр A хранит явные следы своего бурного прошлого. Около двух миллиардов лет назад галактика пережила масштабное столкновение с другой галактикой. Последствия этой космической катастрофы до сих пор отчетливо видны в ее необычной форме и внутреннем строении. NASA и ESA неоднократно исследовали NGC 5128 с помощью различных космических телескопов, включая легендарный «Хаббл». Однако «Хаббл» работает преимущественно в диапазоне видимого света, поэтому плотные облака межзвездной пыли скрывают от него центральные области галактики. Инфракрасный космический телескоп «Спитцер», завершивший свою миссию, мог наблюдать внутренние районы Центавра A сквозь пыль. Но его разрешения оказалось недостаточно, чтобы различить отдельные звёзды.

Именно здесь в полной мере проявляются возможности космического телескопа «Джеймс Уэбб», оснащенного сверхсовременными инфракрасными камерами NIRCam (ближний инфракрасный диапазон) и MIRI (средний инфракрасный диапазон).

Камера MIRI позволила получить детальные изображения сложной структуры пылевых облаков галактики, включая загадочную область в форме латинской буквы S, происхождение которой до сих пор остается предметом научных споров.

Ученые пытаются понять: что сформировало столь необычную структуру; могла ли на нее повлиять центральная сверхмассивная черная дыра; или же она является наследием древнего галактического столкновения.

Изображения, полученные камерой NIRCam, на первый взгляд выглядят зернистыми. Однако эта «зернистость» не имеет ничего общего с цифровым шумом фотографии. Каждая светящаяся точка на снимке — отдельная звезда. Высочайшее разрешение «Джеймса Уэбба» позволяет исследователям изучать миллионы звезд по отдельности — задача, которая прежде была практически недостижима.

Хотя обработка полученных данных и их научный анализ еще продолжаются, первые результаты уже выглядят чрезвычайно многообещающими. По словам специалистов ESA, благодаря телескопу «Джеймс Уэбб» ученые значительно продвинулись в понимании того, как формируются и эволюционируют галактики, а также какую роль в этих процессах играют сверхмассивные черные дыры.