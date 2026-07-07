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«Джеймс Уэбб» снял один из ярчайших объектов ночного неба
В честь четвертой годовщины начала научной эксплуатации космического телескопа «Джеймс Уэбб» NASA, Европейское космическое агентство (ESA) и Канадское космическое агентство (CSA) представили новые изображения хорошо известной галактики, которые наглядно демонстрируют уникальные возможности обсерватории.
Новые снимки галактики Центавр A (NGC 5128) показали, насколько эффективно телескоп «Джеймс Уэбб» способен проникать сквозь плотные облака космической пыли и раскрывать тайны Вселенной.
Расположенная примерно в 11 миллионах световых лет от Земли, Центавр A является одной из ближайших к нам крупных галактик со вспышкой звездообразования. Подобные объекты отличаются необычайно высокой скоростью рождения новых звезд, что, как считается, является следствием столкновения двух галактик.
Несмотря на десятилетия исследований, ученые до сих пор не пришли к единому мнению относительно природы Центавра A. Это один из самых ярких объектов ночного неба, однако его фундаментальная классификация остается предметом научных дискуссий. NASA считает NGC 5128 необычной эллиптической галактикой, и именно эта версия сегодня считается наиболее вероятной. Однако часть астрономов полагает, что объект правильнее относить к линзовидным галактикам. Кроме того, продолжаются споры даже о его точном расстоянии до Земли. Какой бы ни оказалась окончательная классификация, Центавр A представляет собой настоящую космическую лабораторию. Для сравнительно близкой к нашей галактики она отличается исключительно высокой активностью, что позволяет исследователям наблюдать процессы совместной эволюции галактик и сверхмассивных черных дыр. В центре NGC 5128 находится сверхмассивная черная дыра, которая непрерывно поглощает окружающее вещество, одновременно выбрасывая в космос мощнейшие струи высокоэнергетической плазмы. Эти релятивистские джеты оказывают огромное влияние на структуру всей галактики.
Помимо нынешней активности, Центавр A хранит явные следы своего бурного прошлого. Около двух миллиардов лет назад галактика пережила масштабное столкновение с другой галактикой. Последствия этой космической катастрофы до сих пор отчетливо видны в ее необычной форме и внутреннем строении. NASA и ESA неоднократно исследовали NGC 5128 с помощью различных космических телескопов, включая легендарный «Хаббл». Однако «Хаббл» работает преимущественно в диапазоне видимого света, поэтому плотные облака межзвездной пыли скрывают от него центральные области галактики. Инфракрасный космический телескоп «Спитцер», завершивший свою миссию, мог наблюдать внутренние районы Центавра A сквозь пыль. Но его разрешения оказалось недостаточно, чтобы различить отдельные звёзды.
Именно здесь в полной мере проявляются возможности космического телескопа «Джеймс Уэбб», оснащенного сверхсовременными инфракрасными камерами NIRCam (ближний инфракрасный диапазон) и MIRI (средний инфракрасный диапазон).
Камера MIRI позволила получить детальные изображения сложной структуры пылевых облаков галактики, включая загадочную область в форме латинской буквы S, происхождение которой до сих пор остается предметом научных споров.
Ученые пытаются понять: что сформировало столь необычную структуру; могла ли на нее повлиять центральная сверхмассивная черная дыра; или же она является наследием древнего галактического столкновения.
Изображения, полученные камерой NIRCam, на первый взгляд выглядят зернистыми. Однако эта «зернистость» не имеет ничего общего с цифровым шумом фотографии. Каждая светящаяся точка на снимке — отдельная звезда. Высочайшее разрешение «Джеймса Уэбба» позволяет исследователям изучать миллионы звезд по отдельности — задача, которая прежде была практически недостижима.
Хотя обработка полученных данных и их научный анализ еще продолжаются, первые результаты уже выглядят чрезвычайно многообещающими. По словам специалистов ESA, благодаря телескопу «Джеймс Уэбб» ученые значительно продвинулись в понимании того, как формируются и эволюционируют галактики, а также какую роль в этих процессах играют сверхмассивные черные дыры.
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