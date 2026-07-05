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Небо над Каракасом стало красным после серии землетрясений

Небо над Каракасом окрасилось в зловещий кроваво-красный цвет. Это произошло через несколько дней после двух разрушительных землетрясений в Венесуэле.

© Calzados JDY Sport CCS / Reuters

В социальных сетях появились фотографии, на которых видно, как небо на закате стало багровым, залив город красным светом. Некоторые пользователи сочли, что это могло произойти из-за так называемых «огней землетрясений». Существует предположение, что это явление появляется в небе до, во время или после сейсмической активности.

Однако ученые пояснили, что у красного заката есть простое объяснение. Такой эффект возник из-за явления, известного как рэлеевское рассеяние. Оно усиливается, когда в атмосфере становится больше частиц — например, пыли, дыма или влаги. Коротковолновая часть солнечного спектра рассеивается, а сквозь «фильтр» проходят лишь волны большей длины — красные и оранжевые.

Прошедшие землетрясения привели к многочисленным разрушениям. Это могло привести к увеличению количества пылевых частиц в воздухе.

Серия мощных землетрясений произошла в Венесуэле 24 июня. Магнитуда первого толчка составила 7,2, а второго — 7,5. Число погибших превысило 2,6 тысячи человек, более 12 тысяч получили ранения.