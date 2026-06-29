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Lockheed Martin представила гиперзвуковой планирующий блок нового поколения, ориентированный на массовое производство

Компания Lockheed Martin представила гиперзвуковой планирующий блок нового поколения, предназначенный для создания более доступного по стоимости и пригодного к быстрому серийному производству средства дальнего поражения.

Художественное изображение NXGB / © Lockheed Martin

Новая система, получившая обозначение NXGB (Next Generation Glide Body), сочетает высокую скорость, повышенную живучесть и масштабируемую конструкцию. По замыслу разработчиков, это позволит удовлетворить растущие требования национальной безопасности, одновременно ускорив производство и развертывание комплекса.

По заявлению компании, новый гиперзвуковой планирующий блок расширит возможности вооруженных сил по нанесению ударов, предлагая высокие боевые характеристики в экономически эффективной и адаптируемой платформе.

NXGB представляет собой новую гиперзвуковую платформу, разработанную для обеспечения доступной по цене и быстро производимой системы дальнего поражения, рассчитанной на будущие военные операции. По данным компании, система сочетает высокие гиперзвуковые характеристики, живучесть и масштабируемость, при этом особое внимание уделено снижению стоимости изготовления и ускорению производственного цикла.

В отличие от существующих гиперзвуковых систем, NXGB создавался по принципу «производство прежде всего». Такой подход позволил увеличить дальность и скорость полета, одновременно обеспечив возможность крупносерийного выпуска. По словам представителей Lockheed Martin, новая платформа должна предоставить американским вооруженным силам эффективный и сравнительно недорогой инструмент стратегического сдерживания, способный быстро производиться по мере роста оперативных потребностей.

Планирующий блок совместим с различными пусковыми платформами наземного, морского и других типов базирования. Это обеспечивает военным большую гибкость при нанесении высокоточных ударов на большой дальности в условиях активного противодействия противника, одновременно снижая риски для развёрнутых подразделений.

Компания также сообщила о значительных инвестициях в специализированные производственные мощности и укреплении сотрудничества с поставщиками. Эти меры должны обеспечить быстрое наращивание выпуска новой гиперзвуковой платформы, сохранив её приемлемую стоимость и возможность дальнейшей адаптации к меняющимся требованиям национальной безопасности.

Программа NXGB уже успешно прошла этап предварительной защиты проекта (Preliminary Design Review, PDR), подтвердив соответствие конструкции требованиям по боевой эффективности, технологичности производства и стоимости. Первый демонстрационный летный испытательный запуск запланирован на 2027 год. Его результаты должны подтвердить заявленные характеристики комплекса и приблизить реализацию цели компании по созданию масштабируемых и адаптируемых систем дальнего высокоточного поражения.