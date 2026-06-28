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Только 16% американцев считают, что ИИ принесет пользу обществу

Искусственный интеллект все сильнее влияет на экономику, в том числе Соединенных Штатов. Однако большинство американцев не испытывают особого оптимизма по поводу его долгосрочного влияния на страну.

Кадр из фильма «Я, робот» / © Twentieth Century Fox

Как показало исследование центра Pew Research, многие жители США активно используют искусственный интеллект в повседневной жизни, однако большинство относятся к нему негативно или нейтрально.

Лишь 16% респондентов считают, что искусственный интеллект в течение ближайших 20 лет окажет положительное влияние на общество. По мнению 40% американцев, влияние скорее окажется негативным.

Две трети опрошенных (67%) не верят, что американские власти смогут эффективно регулировать развитие искусственного интеллекта. 59% респондентов не доверяют компаниям-разработчикам и сомневаются, что они смогут обеспечить безопасное развитие ИИ-технологий. При этом чаще всего негативное отношение к искусственному интеллекту встречается у молодых людей младше 30 лет.

Несмотря на опасения, многие американцы регулярно используют ИИ-технологии. Около четверти респондентов каждый день обращаются к чат-ботам. Чаще всего они используют искусственный интеллект для поиска информации или выполнения рабочих задач.