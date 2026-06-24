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Представлен первый в мире водородный поезд для узкоколейных железных дорог
Швейцарский производитель подвижного состава Stadler и сардинский транспортный оператор ARST официально приступили к реализации проекта первого в мире водородного поезда, специально разработанного для эксплуатации на узкоколейных железнодорожных линиях.
По оценкам разработчиков, ввод в эксплуатацию десяти водородных поездов на Сардинии позволит ежегодно сокращать выбросы углекислого газа более чем на 2100 тонн по сравнению с дизельными составами. Это сопоставимо примерно с 450 кругосветными автомобильными путешествиями.
Начало пассажирской эксплуатации запланировано на 2028 год. Поезда будут обслуживать линии, находящиеся под управлением ARST: Альгеро-Аэропорт — Мамунтанас, Сассари — Альгеро и Сассари — Сорсо.
Региональные узкоколейные железные дороги Италии десятилетиями оставались зависимыми от дизельной тяги. Причина заключалась в особенностях инфраструктуры: многочисленные крутые повороты и жесткие ограничения по нагрузке на путь делали применение современных тяжелых электропоездов практически невозможным.
Теперь эта эпоха подходит к концу. Ее сменяет новое поколение легких водородных поездов, специально разработанных для эксплуатации на живописных, но технически сложных маршрутах без использования ископаемого топлива.
Особенностью новых составов является оригинальная силовая установка. Водородные баллоны и топливные элементы размещены в специальном центральном вагоне-модуле Power Pack. Он выполняет роль своеобразной мобильной электростанции, обеспечивая зарядку тяговых аккумуляторов и питание электродвигателей на неэлектрифицированных участках пути.
При этом водород для поездов будет производиться локально с использованием электроэнергии, полностью получаемой от солнечных электростанций. Таким образом создается замкнутая система экологически чистой энергетики. Единственным продуктом работы поездов станет водяной пар.
Пассажиры смогут почувствовать разницу сразу после появления новых поездов на маршрутах. В отличие от старых дизельных составов, новые модели избавлены от сильных вибраций и характерного громкого гула двигателей.
Поезда получат низкопольные входы, обеспечивающие удобную посадку для пассажиров с ограниченной мобильностью, а также большие панорамные окна, позволяющие любоваться пейзажами итальянской провинции.
Салоны будут светлыми и оснащенными современными системами кондиционирования воздуха. Для локомотивных бригад предусмотрены отдельные входы и независимые системы климат-контроля.
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