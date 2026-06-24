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JetZero показала доработанную конструкцию самолета будущего
Компания JetZero раскрыла ключевые изменения в конструкции своего демонстратора самолета по схеме «смешанного крыла и фюзеляжа», который приближается к первому этапу оценки готовности к полетам, намеченному на конец текущего года.
Полномасштабный демонстратор, создаваемый при финансовой поддержке ВВС США, должен подняться в воздух во второй половине 2027 года.
Установленные на законцовках крыла рули направления, изображавшиеся на ранних иллюстрациях демонстратора и перспективного авиалайнера Z4, уступили место традиционному V-образному оперению и винглетам. Также была пересмотрена схема размещения двигателей над хвостовой частью фюзеляжа.
Подробности обновленного проекта JetZero представила на специальной сессии форума Aviation Forum, организованного Американским институтом аэронавтики и астронавтики (AIAA) в Сан-Диего.
По словам главного конструктора компании Джона Вассберга, V-образное оперение экранирует шум двигателей и позволяет разместить рули направления дальше в хвостовой части, где они эффективнее обеспечивают балансировку сравнительно короткого самолета со статическим запасом устойчивости около 5%, что способствует достижению максимальной экономичности на крейсерском режиме.
Главная задача демонстратора — подтвердить расчетную аэродинамическую эффективность схемы «смешанного крыла и фюзеляжа» и прогнозируемое аэродинамическое качество (отношение подъемной силы к сопротивлению). JetZero рассчитывает добиться снижения расхода топлива на 20% по сравнению с традиционным самолетом классической схемы сопоставимого технологического уровня, который мог бы поступить в эксплуатацию в начале 2030-х годов.
Еще одно важное изменение касается способа установки двух двигателей Pratt & Whitney PW2040 на демонстраторе. Эти силовые установки, ранее использовавшиеся на Boeing 757 и предоставленные авиакомпанией Delta Air Lines, изначально рассчитаны на подвеску под крылом и требуют доработки для размещения сверху.
Ранее JetZero планировала использовать двухпилонную схему с изогнутыми силовыми рамами, соединенными со штатными узлами крепления двигателя на верхней части гондолы. Теперь компания перешла к конструкции, напоминающей так называемые «банжообразные» рамы, поддерживавшие центральный двигатель самолета McDonnell Douglas MD-11.
Нагрузки будут передаваться от силового короба, расположенного над двигателем PW2040, через внутренние неподвижные элементы двухконтурного канала к единственному нижнему пилону, закрепленному на верхней поверхности фюзеляжа. Для предотвращения попадания пограничного слоя воздуха в двигатель под гондолой предусмотрен специальный отводящий канал.
Даже при наиболее неблагоприятных условиях — боковом ветре под углом 90 градусов со скоростью до 45 километров в час — расчеты методом вычислительной гидрогазодинамики показывают отсутствие попадания пограничного слоя в воздухозаборник двигателя. По словам Вассберга, «искажение потока практически отсутствует — фактически оно равно нулю относительно допустимых пределов двигателя».
JetZero продолжает выбирать силовую установку для серийного лайнера Z4. Поскольку крепление гондолы на одном пилоне может вызывать деформацию конструкции двигателя под нагрузкой, компания изучает различные варианты монтажа, включая наклонные пилоны и боковые крепления.
Сборка демонстратора с размахом крыла 54,3 метра и максимальной взлетной массой около 118 тонн продолжается на предприятии Scaled Composites, входящем в состав Northrop Grumman. Работы идут строго по графику и даже с экономией бюджета.
Параллельно со строительством демонстратора JetZero продолжает разработку серийного авиалайнера Z4 — среднемагистрального самолета на 250 пассажиров с размахом крыла 61 метр и дальностью полета примерно 9260 километров.
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