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Керамические батареи нового поколения могут обеспечить авиации беспосадочные перелеты на 1000 километров
Тайваньский производитель аккумуляторов ProLogium и нидерландская аэрокосмическая компания Elysian Aircraft подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий оценку возможности использования литий-керамических аккумуляторов нового поколения в крупных пассажирских самолетах.
Согласно техническим условиям соглашения, стороны должны разработать аккумуляторные элементы, способные работать в составе батарейных блоков с удельной энергоемкостью от 320 до 420 ватт-час на килограмм. Предполагается, что такие показатели позволят обеспечить потребности крупных коммерческих самолетов, рассчитанных на маршруты протяженностью от 750 до 1000 километров на одной зарядке.
Соглашение предусматривает два основных направления технической оценки. Первое связано со стандартными испытаниями на совместимость, которые должны показать, могут ли существующие аккумуляторные архитектуры ProLogium быть интегрированы в авиационные электрические системы без конструктивных изменений.
Второе направление касается индивидуальной разработки. Инженеры займутся созданием новых вариантов аккумуляторных элементов, специально адаптированных к требованиям коммерческой авиации в области безопасности, габаритов конструкции и ограничений по массе.
До сих пор развитие коммерческой электрической авиации сдерживалось тем, что традиционные литий-ионные аккумуляторы не обеспечивают достаточного запаса энергии относительно собственного веса. Твердотельные и литий-керамические технологии позволяют уменьшить массу батарей и повысить их безопасность благодаря замене жидких электролитов стабильными твердыми материалами.
Партнеры также изучат возможность создания производственных мощностей и цепочек поставок в Европе. Размещение производства материалов и сборки батарей рядом с объектами Elysian позволит сократить расстояния международных перевозок.
Руководители обеих компаний подчеркнули, что одной лишь высокой емкости аккумуляторных элементов недостаточно для решения задач электрической авиации. Полет требует комплексной интеграции систем, соответствующего уровня безопасности и дальнейшего снижения массы конструкции. В рамках исследования будет оцениваться, насколько эффективно данные аккумуляторные архитектуры работают при масштабировании до полноценных авиационных модулей.
Официальные консультации в рамках подписанного меморандума должны показать, способны ли аккумуляторные технологии следующего поколения реально удовлетворить эксплуатационные требования крупных коммерческих пассажирских самолетов с нулевыми выбросами.
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Американские ученые обнаружили в Гранд-Каньоне масштабную сеть скрытых пещер и изучили подземную гидросистему, которая снабжает водой весь национальный парк. Им удалось выяснить, как именно талая вода с поверхности путешествует по этим лабиринтам. Это открытие раскрыло глаза на то, как устроено знаменитое природное чудо, и поможет защитить его от засухи и загрязнений. Ранее этот механизм оставался для исследователей неизученным.
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28 Марта, 2021
Сверхзвуковые мифы туманного конуса
30 Июня, 2013
Космический субботник
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