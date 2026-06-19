Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Perseverance преодолел марафонскую дистанцию на Марсе, нацелившись на рекорд Opportunity
Марсоход NASA Perseverance завершил внеземной марафон. С момента посадки в феврале 2021 года он проехал по марсианскому ландшафту более 42,2 километра.
До него такой дистанции на Красной планете достиг лишь один аппарат — марсоход Opportunity, которому потребовалось более одиннадцати лет, чтобы преодолеть этот путь. Ему же принадлежит рекорд по длине маршрута среди всех марсоходов NASA. Opportunity за время своей миссии с 2004 по 2019 год проехал более 45 километров по поверхности Красной планеты.
Марсоход Perseverance размером с легковой автомобиль совершил посадку на Марсе 18 февраля 2021 года. Изначально его миссия была рассчитана на один марсианский год — около 687 земных суток.
Однако Perseverance по-прежнему находится в отличном состоянии, а его источник энергии способен обеспечивать работу еще как минимум десять лет. Продолжительность миссии будет зависеть от решений, которые примет NASA.
Оснащенный целым комплексом научных приборов, Perseverance ведет исследования в районе кратера Езеро и его окрестностях. Этот регион в северном полушарии Марса считается местом, которое в далеком прошлом было заполнено водой и представляло собой древний озерный бассейн. Среди многочисленных следов водной активности здесь сохранился веерообразный осадочный массив, образовавшийся в месте впадения реки в озеро более трех миллиардов лет назад.
Способность договариваться с сородичами, будь то танец пчел или предупреждающий крик примата, хорошо изучена. Но то, как животные координируют действия с представителями других видов, долго оставалось загадкой. Международная группа ученых собрала воедино все известные случаи такой межвидовой коммуникации и выяснила, что во время эволюции выработался гибкий язык сигналов.
Китайские и новозеландские палеонтологи нашли в куске янтаря возрастом 100 миллионов лет колонну из 13 микроскопических клещей. Членистоногие не просто шли друг за другом, а физически соединили свои лапки шелковыми нитями, словно альпинисты в связке. Это самое древнее свидетельство коллективного перемещения сухопутных животных и первое в истории доказательство того, что ископаемые клещи производили шелк.
В центре Млечного Пути обнаружили настоящий «ископаемый» фрагмент ранней Галактики. Данные космических телескопов «Джеймс Уэбб» и «Хаббл» показали, что скопление Терзан 5 пережило несколько вспышек звездообразования почти за всю свою историю, сохранив следы процессов, которые могли участвовать в формировании галактического центра.
Биологи впервые составили глобальную цифровую карту подземных микоризных сетей (грибных систем, связывающих корни растений) нашей планеты. Выяснилось, что общая протяженность этих невидимых нитей составляет около 110 квадриллионов километров — эквивалентно одной десятой части звездного диска Млечного Пути. Эти скрытые структуры играют фундаментальную роль в поддержании наземных экосистем и глобальной регуляции климата.
Согласно американским СМИ, небольшая часть модуля МКС «Звезда» больше не будет использоваться космонавтами. Причиной якобы стала невозможность ликвидировать утечки воздуха в ней, несмотря на попытки, предпринятые «Роскосмосом» 5 июня 2026 года.
Биологи доказали, что способность млекопитающих восстанавливать утраченные конечности и их части не исчезла в ходе эволюции, а просто заблокирована на генетическом уровне. Во время экспериментов на животных авторы работы успешно вырастили заново кости, суставы, связки и сухожилия, которые обычно не восстанавливаются после ампутации.
Хотя длительность помех не превышала десяти секунд, это первый известный случай такого рода. Обычно спутникам не хватает мощности для создания радиосигналов той силы, что нужна для подобных помех.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
Вначале Reuters опубликовал статью о взаимоотношениях SpaceX и Пентагона, которую миллиардер --- традиционно для его отношений с этим изданием — назвал фейком. Опровергая ее тезисы, он обнародовал информацию, не представленную ранее публично.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
6 Декабря, 2021
Изменения климата и языковое разнообразие
5 Декабря, 2022
Как искусственный интеллект спасет отечественное ЖКХ
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии