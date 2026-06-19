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Perseverance преодолел марафонскую дистанцию на Марсе, нацелившись на рекорд Opportunity

Марсоход NASA Perseverance завершил внеземной марафон. С момента посадки в феврале 2021 года он проехал по марсианскому ландшафту более 42,2 километра.

Марсоход Perseverance / © NASA

До него такой дистанции на Красной планете достиг лишь один аппарат — марсоход Opportunity, которому потребовалось более одиннадцати лет, чтобы преодолеть этот путь. Ему же принадлежит рекорд по длине маршрута среди всех марсоходов NASA. Opportunity за время своей миссии с 2004 по 2019 год проехал более 45 километров по поверхности Красной планеты.

Маршрут Perseverance / © NASA

Марсоход Perseverance размером с легковой автомобиль совершил посадку на Марсе 18 февраля 2021 года. Изначально его миссия была рассчитана на один марсианский год — около 687 земных суток.

Однако Perseverance по-прежнему находится в отличном состоянии, а его источник энергии способен обеспечивать работу еще как минимум десять лет. Продолжительность миссии будет зависеть от решений, которые примет NASA.

Оснащенный целым комплексом научных приборов, Perseverance ведет исследования в районе кратера Езеро и его окрестностях. Этот регион в северном полушарии Марса считается местом, которое в далеком прошлом было заполнено водой и представляло собой древний озерный бассейн. Среди многочисленных следов водной активности здесь сохранился веерообразный осадочный массив, образовавшийся в месте впадения реки в озеро более трех миллиардов лет назад.