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В Южной Корее набирают популярность «дофаминовые сайты», позволяющие делать покупки, ничего не приобретая
Зависимость от онлайн-покупок и доставки еды — актуальная проблема современности. В Южной Корее придумали необычный способ, как получить удовольствие от самого процесса, не тратя при этом деньги.
Многие люди получают удовольствие от самого процесса, а сами товары им часто не нужны. В этом случае приходят на помощь «дофаминовые сайты», набирающие популярность в Южной Корее.
«Дофаминовые сайты» — это платформы, которые полностью имитируют интернет-магазины, включая платформы доставки еды из ресторанов. Там можно искать товары, класть их в корзину, оформлять заказ.
Когда пользователь нажимает кнопку «заказать», система показывает, что заказ принят курьером. «Покупатель» может отслеживать доставку, наблюдая на карте, как курьер якобы движется к указанному адресу.
Когда курьер «прибывает», никакой посылки пользователь не получает. Товара и курьера в действительности не существует, а деньги с карты не списываются.
В Южной Корее этот формат набирает популярность. Однако жители других стран не уверены, что у них такие платформы смогут прижиться.
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