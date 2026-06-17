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Топ-7 древнейших находок на Земле, раскрывающих глубины прошлого планеты

От древнейших орудий до кристаллов возрастом 4,3 миллиарда лет — эти находки позволяют заглянуть в самые ранние эпохи истории Земли.

Цирконы Джек-Хиллс / © Wikimedia Commons

Задолго до того, как люди построили первые города, создали орудия труда и даже появились на свет, планета Земля уже оставляла свидетельства своего прошлого. Одни из них представляют собой крошечные кристаллы, почти столь же древние, как сама Земля. Другие — это окаменелости, древние горные породы, горные системы и артефакты, рассказывающие о зарождении жизни, эволюции человека и изменениях, которые происходили на нашей планете на протяжении миллиардов лет.

Вот семь самых древних находок, когда-либо обнаруженных на Земле.

1. Нижняя челюсть UR 501

Нижняя челюсть UR 501 считается одной из древнейших известных человеческих окаменелостей. Она была найдена на территории Малави и датируется возрастом примерно от 2,5 до 2,3 миллиона лет.

Находка принадлежит виду Homo rudolfensis — одному из ранних родственников человека. Ее открытие стало важным событием для палеоантропологии, поскольку ранее останки ранних представителей рода Homo в Центральной Африке не находили. Эта челюсть свидетельствует о том, что древние люди или их ближайшие родственники могли распространяться вдоль Восточно-Африканской рифтовой системы, что дает новые сведения о расселении ранних представителей рода Homo по континенту.

2. Каменные орудия Ломекви

Каменные орудия Ломекви, обнаруженные в районе Западной Турканы в Кении, имеют возраст около 3,3 миллиона лет. Сегодня они считаются древнейшими известными орудиями труда.

На месте раскопок археологи нашли каменные наковальни, ядрища и отщепы. Особую значимость этим находкам придает тот факт, что они примерно на 500 тысяч лет старше самых древних известных представителей рода Homo. Это означает, что их могли изготовить более ранние родственники человека, такие как Australopithecus или Kenyanthropus. Открытие ломеквийских орудий серьезно изменило представления ученых о том, что изготовление инструментов является исключительно человеческой особенностью.

3. Озеро Зайсан

Озеро Зайсан в Казахстане, как предполагается, существует уже около 65 миллионов лет. Хотя самым древним озером мира обычно называют Байкал, некоторые исследователи считают, что Зайсан может быть еще старше.

Считается, что озеро сформировалось еще в меловом периоде, хотя точно определить его возраст крайне сложно. В наши дни оно находится рядом с искусственными водохранилищами и Бухтарминской плотиной. После строительства плотины уровень воды в озере поднялся, его площадь увеличилась, поэтому некоторые источники рассматривают его вместе с соседними водохранилищами как единую водную систему.

4. Горы Махонджва

Горы Махонджва, расположенные на территории Южной Африки и Эсватини, имеют возраст около 3,6 миллиарда лет. Они широко известны как древнейшая горная система на Земле.

Этот горный массив входит в состав зеленокаменного пояса Барбертон — одной из самых древних геологических структур нашей планеты. Здесь также обнаружены одни из древнейших свидетельств существования жизни и древние месторождения золота. В 2018 году горы Махонджва были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

5. Строматолиты

Строматолиты — это слоистые каменные образования, созданные древними цианобактериями. Возраст некоторых из них достигает примерно 3,5 миллиарда лет, что делает их одним из самых ранних наглядных свидетельств существования жизни на Земле.

Когда-то эти организмы были широко распространены по всей планете. Хотя около миллиарда лет назад строматолиты стали значительно реже встречаться в геологической летописи, в некоторых уголках мира они продолжают формироваться и сегодня.

Строматолиты остаются одним из наиболее убедительных свидетельств ранней истории жизни на нашей планете.

6. Гематитовые трубки

Гематитовые трубчатые структуры, обнаруженные в канадской провинции Квебек, могут иметь возраст от 3,7 до 4,2 миллиарда лет. По мнению ряда исследователей, это одни из самых древних ископаемых следов жизни, известных науке.

Эти микроскопические образования напоминают структуры, создаваемые современными микроорганизмами возле гидротермальных источников на дне океана. Кроме того, в них обнаружены химические признаки, часто связываемые с биологической активностью, включая углерод и фосфор.

Тем не менее часть ученых сохраняет осторожность в оценках, полагая, что данные структуры могли быть неверно интерпретированы или оказаться моложе, чем предполагается.

7. Цирконы Джек-Хиллс

Кристаллы циркона из района Джек-Хиллс в Австралии считаются древнейшим известным материалом земного происхождения. Их возраст оценивается примерно в 4,375 миллиарда лет. Эти крошечные кристаллы сформировались всего через 165 миллионов лет после образования самой Земли.

Их химический состав указывает на то, что молодая Земля могла остыть достаточно быстро, чтобы на ее поверхности существовала жидкая вода и породы континентального типа. Если это так, то ранняя Земля была значительно менее суровым миром, чем считалось ранее.