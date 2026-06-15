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Карта: Великобритания и ее заморские территории

В XX веке Великобритания постепенно отказалась от своих колоний, однако сохранила некоторые заморские территории. На инфографике отмечены эти самые территории.

Карта: Великобритания и ее заморские территории / © Civixplorer

Сам термин «Британские заморские территории» появился в 2002 году, заменив название «Британские зависимые территории». Всего существуют 14 таких территорий общей площадью около 18 тысяч квадратных километров. Это сопоставимо с площадью Уэльса (одной из частей Соединенного королевства) — почти 21 тысяча квадратных километров.

В число территорий входят Бермуды в Северной Атлантике, Фолклендские острова в Южной Атлантике и Гибралтар, расположенный на Пиренейском полуострове.

Кроме того, под суверенитетом Британской Короны находятся острова Джерси, Гернси, а также остров Мэн. Они имеют статус Коронных владений. Их не следует путать с заморскими территориями.

Великобритания также претендует на часть Антарктиды. Однако сейчас, согласно Договору об Антарктике, континент не принадлежит ни одному государству.