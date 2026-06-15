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Археологи обнаружили древнейшее сооружение на территории виллы Адриана
Археологи сообщили о новой важной находке на территории виллы Адриана: под одним из дворцовых зданий был обнаружен подземный комплекс, относящийся к эпохе Римской республики. Это древнейшее сооружение, когда-либо найденное на территории огромной императорской резиденции.
Исследования на площади около 300 акров продолжаются здесь с 2003 года, и за это время ученые неоднократно делали открытия, проливающие свет на историю комплекса — от его ранних этапов существования и повседневной жизни многочисленных работников до устройства роскошных дворцовых построек. Кажется, величие этого места по-прежнему не исчерпало своих тайн.
В апреле и мае нынешнего года археологи проводили раскопки в секторе Палаццо на территории виллы, расположенной в городе Тиволи. Под перистилями дворца — внутренними дворами, окруженными колоннадами, — исследователи обнаружили остатки более древнего жилого комплекса. Находка свидетельствует о том, что еще до того, как император Адриан превратил это место в свою грандиозную загородную резиденцию, здесь уже существовала значительная усадьба.
Внутри обнаруженного сооружения археологи выявили гипогей — подземное помещение для хранения припасов и различных ценностей. Судя по строительному мусору и фрагментам керамики, во времена Адриана эта постройка уже была заброшена. Тем не менее найденные артефакты имеют исключительное значение: они являются единственными археологическими свидетельствами республиканского периода, обнаруженными на территории виллы.
Вилла Адриана представляла собой не просто загородную резиденцию, а настоящий город. По своим размерам она превосходила даже древние Помпеи и включала около тридцати монументальных сооружений: дворцы, библиотеки, термы, театры и многочисленные сады.
Комплекс строился более десяти лет примерно в тридцати километрах от Рима. Император выбрал это место у подножия Тибуртинских холмов благодаря просторной равнине, близости древних акведуков и реки Аниене, которые обеспечивали водой многочисленные бассейны, термальные купальни и сложную систему фонтанов.
Известно, что Адриан увлекался архитектурой и лично участвовал в проектировании зданий. Некоторые сооружения комплекса были вдохновлены его путешествиями по империи и представляли собой своеобразные архитектурные «воспоминания» о любимых местах.
Вилла поражала современников богатством, культурным размахом и демонстрацией императорской власти. По мнению исследователей, недавно обнаруженные остатки принадлежат более ранней вилле, которая впоследствии была включена в фундамент дворца Палаццо. Благодаря этому археологи получили редкую возможность заглянуть в прошлое участка еще до появления грандиозного комплекса Адриана.
Помимо гипогея, исследователи обнаружили остатки тщательно спланированных садов, когда-то окружавших дворец.
Археологи установили, что римский сад включал цветники, расположенные внутри внутреннего двора. Вдоль них рядами были установлены керамические сосуды для растений. По мнению ученых, такая организация пространства была чрезвычайно продуманной и позволяла сохранять декоративность сада в течение всего года, обеспечивая плавную смену сезонных композиций. Также были найдены специальные посадочные ямы для деревьев и кустарников, свидетельствующие о строго организованной планировке зелёных насаждений. Особый интерес представляет редкая группа прекрасно сохранившихся керамических цветочных горшков, найденных практически в неповрежденном состоянии.
Сады были неотъемлемой частью великолепия виллы Адриана, и последние открытия позволяют по-новому взглянуть на то, как организовывались и обслуживались эти сложные зеленые пространства.
Раскопки продолжаются, и исследователи уверены, что территория комплекса еще хранит множество тайн. Судя по всему, история виллы Адриана — одного из самых впечатляющих памятников античного мира — далека от завершения, а ее богатство и великолепие продолжают открываться археологам с каждой новой находкой.
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