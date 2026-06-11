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Где исчезают леса с наибольшей скоростью: страны-лидеры по потерям лесного покрова
Мир теряет леса с пугающей скоростью, и новая наглядная визуализация показывает, насколько серьезной стала эта проблема. Сегодня первое место в мире по сокращению древесного покрова за год занимает Лаос: страна лишилась 16,82% своих лесов. За ним следуют Швеция (11,76%) и Боливия (11%).
В число других крупнейших стран, вносящих вклад в глобальное обезлесение, входят Индонезия, Демократическая Республика Конго, Бразилия, США, Канада, Россия и Китай. В совокупности на эти государства приходится значительная доля мировой утраты лесов, а последствия выходят далеко за пределы их национальных границ.
По данным Market vs Media, Россия потеряла более 4,2 миллиона гектаров древесного покрова, а Бразилия — свыше 3,3 миллиона гектаров. Однако не все эти потери носят необратимый характер: часть из них связана с сезонными лесозаготовками и лесными пожарами. По оценке Earth, ежегодно в мире исчезает около 10 миллионов гектаров леса, причем 96% этих потерь приходится на тропические регионы — территории с самым высоким уровнем биоразнообразия и наиболее важными запасами углерода.
Глобальная тенденция вызывает серьезную тревогу. С начала 2000-х годов масштабы утраты древесного покрова почти удвоились: с 13,4 миллиона гектаров в 2001 году до 29,6 миллиона гектаров в 2024-м. В общей сложности человечество уже потеряло более 517 миллионов гектаров лесного покрова — около 13% от его объема, существовавшего на рубеже тысячелетий.
В эту цифру входит и утрата 3,7 миллиона гектаров первичных тропических лесов в 2023 году — это эквивалентно исчезновению десяти футбольных полей леса каждую минуту. Только лесные пожары стали причиной потери 6,7 миллиона гектаров в 2024 году, что почти вдвое превышает показатель предыдущего года.
Эти данные наглядно демонстрируют резкие различия между регионами. Стремительное сокращение лесов в Лаосе связано прежде всего с расширением сельскохозяйственных угодий и добычей полезных ископаемых. В Швеции высокий показатель обусловлен главным образом промышленными лесозаготовками: значительная часть вырубленных лесов впоследствии восстанавливается, однако сам процесс все равно серьезно нарушает углеродный баланс экосистем.
Особенно тревожной выглядит ситуация в Боливии. Если Бразилии благодаря ужесточению контроля удалось сократить темпы вырубки Амазонии на 36%, то в Боливии обезлесение продолжает ускоряться под воздействием расширения соевых плантаций и участившихся лесных пожаров.
Все более очевидными становятся и экономические последствия обезлесения. Утрата лесов угрожает рынкам сырьевых товаров, связанных с производством пальмового масла, говядины и сои, а также привлекает все более пристальное внимание инвесторов, которые переориентируют капитал в пользу фондов.
Рынки углеродных квот набирают популярность, однако без более мощных стимулов для стран с крупными лесными ресурсами, таких как Демократическая Республика Конго и Лаос, необратимая утрата лесов может ускориться, поставив под угрозу достижение глобальных климатических целей.
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