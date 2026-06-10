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Roblox возвращается в Россию

Игровая онлайн-платформа Roblox вскоре может вернуться в Россию. Министерство цифрового развития (Минцифры) России и Роскомнадзор попросили правоохранительные органы снять ограничения с платформы.

© Roblox

Как сообщает Минцифры, Roblox пообещала, что примет дополнительные меры для защиты детей от опасной информации и нежелательного поведения других пользователей. Уже в июне компания введет возрастные ограничения для доступа к играм.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин заявил, что возможное возвращение Roblox в Россию — это не просто сигнал, а руководство к действию для других иностранных компаний.

«Главные критерии здесь — защита интересов российских пользователей и соблюдение требований нашего законодательства, ничего сверхъестественного», — отметил Горелкин.

В России заблокировали Roblox 3 декабря 2025 года. Вскоре пресс-служба Роскомнадзора заявила, что представители компании пообещали постепенно привести работу платформы в соответствие с российским законодательством.